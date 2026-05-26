Борбата с наркоразпространението става приоритет в работата на МВР, съобщи министър Демерджиев

Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването в Пловдив на национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на министерство и директорите на главни дирекции.

Според Демерджиев трагичният случаят в Благоевград показва тежките последствия от наркотиците и за да не загиват деца, до МВР трябва да застанат всички институции и цялото общество:

Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.

„Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата, съответните учители, съответните ръководители на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати, нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилим превенцията, създали сме организация и ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция“.

Демерджиев посоча съощ, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни.

За прокурорския син

Министрът обяви, че се работи по появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, коиот подпомагат издирвани лица. Темата тръгна след ареста на издирвания Васил Михайлов, известен и като прокурорския син от Перник.

„Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои – и от системата“, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се извършват процесуални действия срещу хора, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев коментира и публичните твърдения на адвокат Костова, която в ефира на „Здравей, България“ оповести ,че има схема в Главна дирекция „Национална полиция“.

„Осъществих контакт с нея и я поканих в петък, в присъствието на директора на Инспектората и дирекция „Вътрешна сигурност“, да предостави всички данни, с които разполага“, посочи Кандев. Той подчерта, че институциите няма да приемат твърдения, изнесени единствено в медийното пространство, без да бъдат предоставени на компетентните органи за проверка.

Демерджиев заяви, че ако бъдат установени служители, които са подпомагали издирвани лица чрез изтичане на информация, ще последват строги действия. „Дирекция „Вътрешна сигурност“ работи активно.