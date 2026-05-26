Правосъдният министър Найденов откри процедурата за изслушване на кандидати за Общия съд на ЕС

De Fakto 26.05.2026 Законът, Избрано

„Поздравявам ви с успешния ход на процедурата за избор на съдии в Общия съд
на Европейския съюз. Благодаря ви за положените труд и усилия, за да изпратим в
ключовата институция най-подготвените и достойни кандидати“.

Така министърът на правосъдието Николай Найденов се обърна към комисията по подбора и част от кандидатите за съдия в Общия съд на ЕС, които ще бъдат изслушани днес, съобщи МП.

До подбора, който трябва да завърши с номинации на двама кандидати за съдии
в ключовата институция, бяха допуснати общо 13 кандидати.

Те ще бъдат оценявани от петчленна комисия, с председател доц. д-р Станислав Костов, преподавател в Софийския университет по право на ЕС, съдебна защита в ЕС и защита на основните права. Членове на комисия са върховните съдии Петя Шишкова (ВКС) и Аглика Адамова (ВАС), бившият съдия в Европейския съд по правата на човека Йонко Грозев и адвокат Светлина Кортенска.

Моето присъствие в днешния ден е за да ви даде увереност, че имате пълната и
безрезервна институционална подкрепа на настоящия екип на Министерството на
правосъдието. И да гарантирам, че винаги сме насреща в професионален план за
съдействие и, ако е необходимо, помощ за спокойното и безпроблемно завършване на
процедурата. Съзнавам, че отговорността на комисията е голяма и че погледите са
вперени във вашата независимост, обективност и безпристрастност. Своевременното излъчване на кандидати е наше задължение, което трябва да изпълним и си даваме сметка , че този избор е от особено значение и за осигуряване на нормалното функциониране на Общия съд на ЕС. Пожелавам ви успех!“, подчерта министър Найденов.

Той не участва в самата процедура.

Изслушването на кандидатите от комисията по подбора ще е в два дни – днес и на 29 май.

Предвидено е оценяването, класирането и обявяването на определените от Комисията кандидати да приключи в началото на юни тази година.

Избраните кандидати ще бъдат предложени на Министерския съвет за одобрение. Назначението става по общо съгласие на правителствата на държавите, членки на ЕС.

Новите двама съдии ще заемат местата на Александър Корнезов, който бе
избран през юли 2025 г. в по-горестоящия Съд, и Марияна Кънчева, чийто мандат
изтече през 2025 г.

Общият съд, който се състои от 54 съдии – по двама от държава-членка,
разглежда всички дела, по които частни лица, дружества или организации оспорват
актове или решения на органи на ЕС, както и жалби на държави членки срещу ЕК.
Общият съд се произнася и по преюдициални запитвания, свързани с ДДС, мита,
акцизи, обезщетение на пътниците и др.

