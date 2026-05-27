Министър Найденов: Не съм съгласен с прокурорската колегия за отказа й да образува дисциплинарно дело срещу г-н Сарафов

Да. Действително, подписах жалбата срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу г-н Сарафов.

Как оставката му от поста на дириктро на НСлС, би се отразила на съдебното производство, не се наемам да кажа. Това е въпрос на съдебна преценка – това каза правосъдният министър Николай Найденов в предаването „Преди всички“ на БНР.

Фактът, че прокурорската колегия отказа да образува дисциплинарно производство за г-н Сарафов и това, че съм подал жалба срещу това решение, означава, че не съм съгласен с нейните мотиви. Възможно е

те да са плод не на правна преценка, а на зависимости.

Предложението на министъра на правосъдието е на Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт.

Прокурорската колегия на ВСС отказа да образува дисциплинарно дело, позовавайки се на изтекла давност за част от сочените нарушения и нeнедоказаност на предложението в останалата част.

„Тук бих искал да отбележа, че когато един орган като ВСС, който по конституция разполага с определен мандат, но поради една или друга причина, която далеч не стои в самия орган, той продължава да изпълнява своите функции далеч след мандата, това води до някои изкриявания. Това води до създаване на паралелни зависимости, до семейни и други обвързаности“. ..

Факт е, че КС даде предимство на функцията на непрекъсваемотст на работата на държавните органи пред мандатността, но това не означава, че когато мандатността е нарушена, това не води някои отклонения, които ние виждаме, каза още министърът.

Именно и за това са промените, които депутати от прогресивна България предложиха, за ограничаване на правомощията на настоящия състав на ВСС до избора на нов, тъй като упражняването на тези правомощия в условия на изтекал мандат води до липса на легитимност на взетите решения, най-общо казано.

За паралелните властови центрове

На въпрос дали вярва, че всъщност други властови центрове взимат решение за това, което се случва в съдебната система – те кадруват, те казват кой да се издига, кой да пада, Найдонов заяви:

Според мен всички тези зависимости в съдебната система, които дълги години са изграждани, са използвани именно за създаване на подобни паралелни центрове на власт, които държат съответни компромати, данни, факти, събирани по един или друг начин, с които хората, от които зависи нещо в тази съдемна система, да бъдат поставени под зависимост. Така че на вашия въпрос, да, вярвам го.

Макар и като юрист да съм свикнал да работя с доказателства, все пак всички виждаме последиците от подобни действия, виждаме това, че по някой път необясними, на пръв поглед, събития се случват и те могат да бъдат обяснени само със задкулисни договорки, зависимости и в най-общ план на това, на което се казва дълбока държава.

За избора на европейски прокурор

Вътрешната процедура за избор на европейски прокурор и международният имидж са застрашени, заяви още министърът на правосъдието.

„Поисках, и следващия месец ще се среща с шефа на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши, за да чуя нейната позиция и притеснения и да решим по какъв начин ще продължим процедурата, за да излъчим достоен кандидат и без съмнения за неговата зависимост.

Искам да чуя от Кьовеши, дали от гледна точка на правилата за избор на европейски прокурори, нашите процедури се възприемат еднозначно за ЕК. Ако се приемат, процедурата ще приключи така, както е, след произнасяне от ВАС. Надявам се бързо да приключи и да продължим, ако е допустима на правилата на ЕК. Говоря за тази процедура, която се провежда, защото имаме две от началото на годината„, каза още правосъдният министър Николай Найденов.

Относно избора на Теодора Георгиева

той обясни, че това, „което мога да направя, е да предоставя в НС цялата налична открита документация, защото има неща с гриф, за провеждането на този избор“.

Според него

анкетните комисии не са инструментът,

който може да бъде използван за разплитане на тези мрежи.

„Анкетните комисии не са заместител на функциите на органите, които са призвани да го направят. Органите очевидно страдат от структурни дефицити. По-добре е да вложим усилия да направим органите независими.

Не е подходящ механизъм, когато един орган не си върши работата, да натоварваме друг орган – това не дава резултат. Надявам се с новите правила за ВСС да се изберат такива членове, които да дадат началото на оздравителен процес, защото не може съдебната система да се занимава дълго време със себе си, тя е призована да лекува язвите в обществото“, коментира правосъдният министър.

Обясни, че нов състав на ВСС би могъл да допринесе за промяна в системата, но няма как да стане без помощ от законодателния орган.

Сотир Цацаров ли стои в кариерата на министъра, бе попитан Найденов от водещата, а той отговори: Работил съм със Сотир Цацаров, работил съм и с Лозан Панов, работил съм и с всички членове на съвета, които до голяма степен сега са същите в настоящия състав.

Но отговорът на вашия въпрос, е: Не, не съм човек на Сотир Цацаров.

