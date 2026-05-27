Home / Гостува ни / Премиерът Румен Радев ще бъде два дни на посещение в Париж и Брюксел

Премиерът Румен Радев ще бъде два дни на посещение в Париж и Брюксел

De Fakto 27.05.2026 Гостува ни, Законът Напишете коментар 74 Прегледа

Премиерът Румен Радев ще бъде на посещения в Париж и Брюксел днес и утре,  съобщи пресслужбата на правителството тази сутрин.

В Париж премиерът той ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. Двамата ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред.

По-късно днес министър-председателят ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт Де Вевер.

Очаква се утре Румен Радев да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно са предвидени разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

