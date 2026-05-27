Румен Миланов: Дисциплинарната проверка срещу Сарафов не трябва да се смесва с правото му да напусне поста

„Оставката на Сарафов е лично решение, реформата в съдебната система трябва да върви по закон,“ заяви в кулоарите на парламента депутатът от „Прогресивна България“ Румен Миланов, съобщи БНР.

Той подчерта, че дисциплинарната проверка срещу Сарафов е отделен въпрос и не трябва да се смесва с правото му да напусне поста. Според него никой не може да задържи човек на такава позиция против волята му:

„Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на значителния обществен натиск и опозиция, която един път към неговия персонаж като изпълняващ функциите на главен прокурор и, паралелно с това, което някъде стои на страна, така неправилните действия на някои прокурори.

И всичкото това създава това отношение към прокуратурата и безспорно го виждаме това отражение. Той си подава оставката, а какъв ще бъде неговият път – това е вече въпрос на лично решение. Всичките тези промени, които тепърва сигурно трябва да се наложат в съдебната система. Това е част от проекта за реформа на „Прогресивна България“.“

От „Прогресивна България“ определиха бъдещите реформи в съдебната власт като ключова част от политическия си проект.

Ген. Миланов акцентира и върху необходимостта да се търси отговорност от прокурори, когато техни постановления не съответстват на правните норми.