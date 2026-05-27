Румен Миланов: Дисциплинарната проверка срещу Сарафов не трябва да се смесва с правото му да напусне поста

De Fakto 27.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 241 Прегледа

Трябва да се  търси отговорност от прокурори, ако техните постановления не съответстват на правните норми

„Оставката на Сарафов е лично решение, реформата в съдебната система трябва да върви по закон,“ заяви в кулоарите на парламента депутатът от „Прогресивна България“ Румен Миланов, съобщи БНР.

Той подчерта, че дисциплинарната проверка срещу Сарафов е отделен въпрос и не трябва да се смесва с правото му да напусне поста. Според него никой не може да задържи човек на такава позиция против волята му:

„Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на значителния обществен натиск и опозиция, която един път към неговия персонаж като изпълняващ функциите на главен прокурор и, паралелно с това, което някъде стои на страна, така неправилните действия на някои прокурори.

И всичкото това създава това отношение към прокуратурата и безспорно го виждаме това отражение. Той си подава оставката, а какъв ще бъде неговият път – това е вече въпрос на лично решение. Всичките тези промени, които тепърва сигурно трябва да се наложат в съдебната система. Това е част от проекта за реформа на „Прогресивна България“.“

От „Прогресивна България“ определиха бъдещите реформи в съдебната власт като ключова част от политическия си проект.

Ген. Миланов акцентира и върху необходимостта да се търси отговорност от прокурори, когато техни постановления не съответстват на правните норми.

