Румен Радев: Оставката на Борислав Сарафов е едва началото за оздравяване на съдебната система

„Едва начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система“ – така премиерът Румен Радев коментира оставката на Борислав Сарафов като шеф на следствието:

„Аз приветствам това, че г-н Сарафов се вслуша в призивите на правителството да подаде оставка. Но мога да кажа, че това е едва началото на процесите на оздравяване на съдебната система. Едно начало, което обществото ни очаква отдавна и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.

И след изборите – виждате – след всъпването в сила на това правителство, всичко това ще се задвижи много, много по-бързо„.

Радев обвърза мащабното незаконно строителство, разкрито край Варна, с процеси, насочени срещу националната сигурност на България. Поводът е съвместна акция на полицията и Община Варна в местността „Баба Алино“, при която са установени около 104 незаконни сгради върху близо 100 декара – многофамилни блокове, еднофамилни къщи, всички без необходимите разрешителни. Строителството е спряно, извършени са проверки от МВР и общинските власти, има и задържани.

Радев обаче заяви, че историята не е нова за него. Преди година – от Варна, в качеството си на държавен глава – той постави публично въпроса защо ДАНС е издала принудителна административна мярка срещу украински гражданин, свързан с групировката КУБ инвеститор на постройките. Гражданинът е бил изгонен от страната, но само две седмици по-късно шефът на ДАНС е отменил собствената си заповед. По същото време изненадващо един украинец бе представен като свидетел с тайна самоличност по делото „Коцев“, който послужи за пети път кметът да бъде оставен в ареста.

Самата отмяна на заповедта на украинския гражданин, премиерът определи това като „прецедент“ и подчерта, че „такова нещо никога не се е случвало в историята на службата“.

Радев заяви, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна.

„Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прихваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна“.