Румен Радев: Оставката на Борислав Сарафов е едва началото за оздравяване на съдебната система

De Fakto 27.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 147 Прегледа

Премиерът Румен Радев. Снимка БГНЕС

„Едва начало  на процесите на оздравяване на българската съдебна система“ – така премиерът Румен Радев коментира оставката на Борислав Сарафов като шеф на следствието:

„Аз приветствам това, че г-н Сарафов се вслуша в призивите на правителството да подаде оставка. Но мога да кажа, че това е едва началото на процесите на оздравяване на съдебната система. Едно начало, което обществото ни очаква отдавна и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.

И след изборите – виждате – след всъпването в сила на това правителство, всичко това ще се задвижи много, много по-бързо„.

Радев  обвърза мащабното незаконно строителство, разкрито край Варна,  с процеси, насочени срещу националната сигурност на България.  Поводът е съвместна акция на полицията и Община Варна в местността „Баба Алино“, при която са установени около 104 незаконни сгради върху близо 100 декара – многофамилни блокове, еднофамилни къщи, всички без необходимите разрешителни.  Строителството е спряно, извършени са проверки от МВР и общинските власти, има и задържани.

Радев обаче заяви, че историята не е нова за него. Преди година – от Варна, в качеството си на държавен глава – той постави публично въпроса защо ДАНС е издала принудителна административна мярка срещу украински гражданин, свързан с групировката КУБ инвеститор на постройките.  Гражданинът е бил изгонен от страната, но само две седмици по-късно шефът на ДАНС е отменил собствената си заповед. По същото време изненадващо един  украинец  бе представен като свидетел с тайна самоличност по делото „Коцев“, който послужи за пети път кметът да бъде оставен в ареста.

Самата отмяна на заповедта на украинския гражданин, премиерът определи това като „прецедент“ и подчерта, че „такова нещо никога не се е случвало в историята на службата“.

Радев заяви, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна.

„Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прихваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна“.

Подробности в звуковия файл.

Πpeмиepът днес и утре е нa пoceщeния в Πapиж и Бpюĸceл. След срещата с  фpeнcĸия пpeзидeнт Eмaнюeл Maĸpoн в Eлиceйcĸия двopeц,  миниcтъp-пpeдceдaтeлят щe oтпътyвa зa Бpюĸceл, ĸъдeтo щe пpoвeдe cpeщa c бeлгийcĸия пpeмиep Бapт Дe Beвep.

Oчaĸвa ce yтpe Pyмeн Paдeв дa ce cpeщнe c гeнepaлния ceĸpeтap нa HATO Mapĸ Pютe. Πo-ĸъcнo ca пpeдвидeни paзгoвopи c пpeдceдaтeля нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия Уpcyлa фoн дep Лaйeн и c пpeдceдaтeля нa Eвpoпeйcĸия cъвeт Aнтoниo Koщa, съобщи правителствената пресслужба.

 

