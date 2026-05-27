Поради липса на доказателства съдът отказа да наложи арест на 20-годишен младеж, обвинен за трагедията в Благоевград

На 24 май 16- годишно момиче загина след падане от петия етаж на блок в благоевградския квартал „Струмско“, а непълнолетно момче бе открито от другата страна на сградата в тежко състояние и впоследствие бе транспортирано в болница в столицата с опасност за живота.

По този повод Окръжна прокуратура – Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен младеж за умишлено убийство, а днес беше разгледано искането за задържането му под стража.

От представените до момента доказателства става известно, че четирима младежи – обвиняемият, починалото момиче, пострадалият младеж и още един младеж, се събрали на 23 май в апартамента на пострадалото впоследствие момче. Установено е, че и четиримата са употребили наркотични вещества и по-конкретно LSD.

Малко след полунощ на 24 май е подаден сигнал, че младо момиче лежи безпомощно на площадката пред блок. Пристигналите на място полицейски служители установяват и пострадалото момче.

В мотивите си съдия Диана Узунова казва, че не може да наложи най-тежката мярка „задържане под стража“ по отношение на 20-годишния младеж, тъй като липсват доказателства за неговата съпричастност към смъртта на момичето.

След заседанието съдия Узунова посочва изложеното в искането на прокуратурата, както и в защитата на обвиняемия, включиетлно и свидетелски показания – на едно от момчетата, участник в събирането в апартамент в благоевградския квартал „Струмско“, което си е тръгнало преди инцидента, както и от съседи и от полицаите, пристигнали на място.

Пред журналисти адвокатът на обвиняемия Пенко Ненов каза, че съдът е направил верен прочит на това, което е събрано като доказателства към този момент. Той посочи, че неговият подзащитен не дава обяснения за случилото се във фаталната вечер. По думите на адвокат Ненов, това не означава, че не си спомня, но на този етап не дава обяснения.

Определението на съда може да се обжалва в тридневен срок пред Апелативен съд – София. В случай на жалба или протест бе насрочено съдебно заседание за 4 юни от 10:00 часа.