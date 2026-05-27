Сарафов е поискал да бъде възстановен като редови следовател, без да е шеф на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като шеф на Националното следствие и зам.-главен прокурор по разследването. Оставката ще бъде докладвана днес като извънредна точка в дневния ред на Прокурорската колегия, чието редовно заседание е от 11 часа. За това съобщи първо в. Сега вчера.

Всичко това се случа след като Борислав Сарафов незаконно остана на върха на ПРБ, след като бе изтекъл законния срок за това.

В края на миналата седмица правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че е престоящо „ПБ“ внесе предложение за промени Закона за съдебната власт, с които реално ще бъдат ограничени правомощията на директора на НСлС и на практика ще обезсмислят прегрупирането на Сарафов в службата.

Още по-рано Иван Демерджиев, вече министър на вътрешните работи отправи недвусмислен ултиматум на Сарафов да освободи и незаконно заемания пост на и.ф. главен прокурор. И той го освободи като се върна на шефското място в НСлС и остана зам. – главен прокурор.

След поредната подкана от правосъдния министър Найденов да освободи системата от себе си, чрез БТА Сарафов разпространи свое изявление, в което твърди, че решениеот е негово лично и дава съгласие да бъде оттеглен от административните постове и да бъда възстановен като редови следовател.

Цялото изявление:

„Последният месец, в който имах възможност отново да изпълнявам функциите си като ръководител на Националната следствена служба, ми даде основание още веднъж да оценя професионализма, отдадеността и устойчивостта на колегите, с които работя. Това е оценка, която нееднократно сме получавали и от нашите международни партньори, с които през последните повече от десет години изградихме стабилно и ефективно сътрудничество. В условията на все по-сложни предизвикателства пред сигурността и правосъдието подобно партньорство има особена стойност и следва да бъде развивано и надграждано.

Като човек, преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионалния път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат чрез професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в т.ч. чрез извънредни законодателни способи.

След дълги години на ръководни позиции смятам, че е настъпил моментът да се оттегля от административната дейност. Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план.

Затова днес, 27.05.2026 г., депозирах заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъда предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, и да бъда възстановен като редови следовател. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл.“