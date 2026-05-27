ВАС отхвърли жалбата на министър Янкулов за отказания избор на нов и.ф. главен прокурор, докато Сарафов бе узурпирал поста

Въховният административен остави без разглеждане внесената от министъра на правосъдието Андрей Янкулов жалба срещу отказа на Прокуроската колегия през февруари да определи временно изпълняващ функциите главен прокурор.

Съдът прекратява образуваното производство с мотива, че министърът не може да оспорва решението на ПК поради загубен правен интерес от новонастъпили факти по случая.

Новопостъпили факти

На 22 април 2026 г. Сарафов подаде оставка, а прокурорската веднага я прие за сведение и определи заместничката му Ваня Стефанова за нов и.ф. главен прокурор.

Предвид визираните новонастъпили факти, станали служебно известни на съда, настоящият съдебен състав намира, че правният интерес на жалбоподателя – министъра на правосъдието от оспорване на процесното решение на ПК на ВСС, безспорно съществуващ поради качеството му на адресат на акта, е отпаднал с избора на нов временно изпълняващ функциите „главен прокурор“ на Република България, пишат съдиите Весела Николова, председател и членове Бойка Табакова и Николай Ангелов.

ПК на ВСС прие за недопустимо образуването на административното производство поради липса на процесуална легитимация на министъра на правосъдието да сезира ПК на ВСС с подобно искане, тъй като Конституцията на РБългария лимитативно е определила в разпоредбата на чл.130в, т.3 от същата правомощията на министъра на правосъдието във взаимодействието му с ВСС, сочи в определението на съда.

В жалбата на министър Янкулов се твърдеше нищожност или евентуална неправилност на обжалваното решение на ПК, като с подробни съображения е обснован правен интерес от оспорването. Искаше се прогласяване нищожността, респективно в условията на евентуалност – отмяната на обжалваното решение и връщане на преписката на ПК на ВСС за ново разглеждане с указания за произнасяне по същество.

Направено бе и особено искане за спиране на производството по делото и отправяне до Съда на Европейския съюз на преюдициално запитване по конкретно посочени въпроси.

ВАС подчертава обаче, че наличието на правен интерес у оспорващия е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество, а отпадането му към момента на образуването на съдебното производство, прегражда правото на съдебно оспорване на акта, което като последица води до недопустимост на съдебното производство и на постановения по съществото на спора съдебен акт.

Съдиите посочват още, че с оглед отпадналия правен интерес от оспорването, съдът не се е произнася и по искането за преюдициално запитване на Съда на Европейския съюз, както и за спиране на съдебното производство.

По изложените съображения, предвид отпадането на процесуалните предпоставки за допустимост на съдебното обжалване – наличие на правен интерес от оспорването, жалбата следва да се остави без разглеждане и образуваното съдебно производство – да се прекрати, е окончателно решение на съда.

Определението може да бъде обжалвано по реда на чл. 200, ал. 2 АПК в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.

„Новопостъплите факти “ са същите

и по днешната жалбата на министър Николай Найденов.

Служебният министър на правосъдието Янкулов внасе предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов на 31 март 2026 година.

То съдържа пет отделни обстоятелства за налагане на дисциплинарно наказание.

След внасянето му, на 22 април Сарафов подаде оставка от заемания незаконно пост след 21 юли м.г.

Можем да гадаем какво ще се случи с оспорения отказ на ПК да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов за сериозни дисциплинарни нарушения, последвалият му отказ от поста, прегрупиране по върховете на прокуратата със заместничката му – всичко това веднага след внесеното предложение за неговото дисциплинарно наказване.

Невероятно е, но един „обвинияем“ за тежки дисциплинарни нарушения и подопечната му прокуратура могат да водят за носа съдебната процедура, да неглижират фигурата на правосъдния министър и да потулва безобразията си, както се вижда от отхвърлената жалба срещу отказа на ПК да назначи нов и.ф. главен прокурор, повече от половин година, след като Сарафов бе узурпирал незаконно поста.

Освен, ако на съда му харесват факирските сценарии за безотговорност и недосегаемост на провалени величия от средите на съдебната власт.