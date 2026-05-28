Това е повтарящо се събитие, което не е ново за българския правен и политически живот. Това заяви преподавателят по конституционно право Иван Брегов в „Интервюто в Новините на NOVA” относно оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и зам.- главен прокурор.

Според него в последните години отстраняването или отслабването на ключови фигури в прокуратурата се случва не толкова по силата на закона, колкото под политически натиск. Той направи паралел със случая на Иван Гешев, който беше отстранен като главен прокурор при обстоятелства, различни от първоначално започнатото дисциплинарно производство. По думите му и при Сарафов се наблюдава сходен модел. „Той беше отстранен по политическа воля, която е външна за системата, а не трябва да е така. Това показва политическото влияние върху фигурата на главния прокурор. Когато политическата сила, която стои зад главния прокурор, е силна – той също е силен. Когато тази сила загуби влияние, главният прокурор става много слаб”, каза Брегов.

Той коментира и правната неяснота около фигурата на временно и.ф. главен прокурор.

Според него Законът за съдебната власт използва различни тълкувания за ролята на и.ф. главен прокурор и административен ръководител, което създава предпоставки за противоречиви решения и злоупотреби.

„Българското право работи с неясни понятия. Ту третира временно и.ф. като административен ръководител, ту като главен прокурор”, посочи той. И добави: „Ползвайки тези нормативни практически слабости, прокурорската колегия на ВСС злоупотребява със закона и производството. Възможно е да има и странно тълкуване от страна на Върховния административен съд”.

И в това няма да има нещо нередно, защото до тук не е изяснена фигурата на временно изпълняващи функциите на главен прокурор и на административен ръководител.

Включително и в Закона на съдебната власт те са записани в отделни разпоредби.

Пленумът на ВСС може да назначи и.ф. шеф на НСлС

Преподавателят добави, че ако не бъдат ограничени правомощията на ВСС със закон, каквото предложение има, временно изпълняващия функциите и главен прокурор и председател на някои от върховните съдища трябва да бъдат определяни от пленума. Защото техните правомощия не се различават по нищо от тези на титуляря. Абсолютно по нищо, отбеляза Брегов.

За харчовете на съдебната власт

Време е да обърнем внимание на това, че България харчи най-много средства на глава от населението спрямо вътрешния брутен продукт за съдебна власт. Администрацията на съда и прокуратурата превишава пределите средноевропейските за ЕС, като администрацията на прокуратурата е с една трета по численост над всички останали в Е, каза експертът.

Реформата нека да започне от това какъв е обществения интерес за ефективност на тези системи. И след това да се занимаваме с профсъюзната дейност в дълбочина, защото тя измести този фокус повече от две десетилетия.

Той подчерта, че заплащането на магистратите трябва да остане добро, защото те не трябва да бъдат изкушавани. Професионалният им статут трябва да бъде сигурен, конституцията им е дала несменяемост и функционален иммунитет.

Но къде и как да бъдат разпределени, нужна ли им е сегашната администрация, това трябва да бъде преразгледано.

Това трябва да е водещият елемент, разбира се при гарантиране, пак казвам, на техния статут, който конституцията гарантира и при възможността, те да се развиват по ясни правила кариерно, така, че да бъдат назначавани повишаване, наказване и оценяване.

„В момента тази система не работи, аз мисля, според тяхното атестиране всички са отличници. Не може системата да произвежда това и всички да са отличници“.

Дисциплинарните наказания са изключително ограничени. И това мисля, че е също проблем, защото трябва да се обезпечи добра среда на хората в тази система.

Дали това трябва да бъде по реда на дисциплинарните производства, дали трябва да се търси някакъв временен механизъм на репотбор, това е въпрос, който трябва да реши политическото мнозинство в Народното събрание.

За новия ВСС

Според Брегов оптималният за избор на нов висш съдебен е между 3 и 5 месеца , а след това поне 3 месеца за нов главен прокурор. Най – важно в момента е как и по каква система ще бъдат избирани членовета на висшия съдебен съвет – това трябва да стои също в обществения фокус идните месеци.