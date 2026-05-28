Възможно ли е цял един град със 104 сгради без нито едно разрешение за строеж, изградена инфраструктура, трафопостове и цели улици в близост до природен парк „Златни пясъци“ да възникне без институционално съдействие или чадър?

Тези въпроси постави Нова тв тази сутрин след акция на полицията и Община Варна в местността „Баба Алино“ до курорта „Златни пясъци“ и Аладжа манастир, установила незаконн строителство върху близо 100 декара – многофамилни блокове, еднофамилни къщи, всички без необходимите разрешителни. Вчера министрите Иван Шишков, Пламен Абровски и зам.-министърът на МВР Калоян Милтенов посетиха спорния застроен имот край морето. Случаят бе коментиран и от премиера Румен Радев в Париж. Всъщност за първи път официално е разкрито едно беззаконие, което е било известно на обществеността от дълги години, свидетелстват гостите в студиото на „Здравей, България“.

До момента отпор на проекта даваше партия „Възраждане“, твърдейки не само, че всичко е незаконно, ами и че е изсечена гора от природен парк „Златни пясъци“. Знае се още, че различни институции са проверявали (община Варна, районните кметства, РДНСК, ДАНС…), но така или иначе, строителството си е продължавало.

Корупция на местно и национално ниво

депутатът от „Възраждане“ Коста Стоянов, който от септември 2025 година получава информация за незаконния строеж. „В случая говорим за корупция в особено големи размери, за корупция на местно ниво в община Варна и за корупция на национално ниво от страна на институциите, които въпреки множеството сигнали, включително от граждани – не са обърнали внимание. Когато хора се обърнаха към мен започнах да подавам сигнали до Главна прокуратура, до ДАНС, до Комисията за противодействие с корупцията, до същата комисия, ресорната в Народното събрание. Това заяви в студиото на „Здравей, България”който от септември 2025 година получава информация за незаконния строеж.

По думите му той се запознал със случая от репортаж на една от националните телевизии, в който заместник-кметът на община Варна през март 2025 година каза, че там се сече незаконно вековна гора и че той ще подаде сигнал до прокуратурата. Стоянов изрази надежда органите, които сме сезирали, да си свършат работата и всички лица да си получат наказанията.

Стоянов обясни, че Удостоверенията за търпимост, издадени за строежа в „Баба Алино” не са фалшиви, а става въпрос за „документ с невярно съдържание”. „Това е правилната формулировка. Архитектът, издал удостоверения за търпимост на десетки строежи в района, се казва Валентин Койчев, който е бил по това време главен архитект на район „Приморски“. Това е станало по времето на управление на общината от ГЕРБ и кмета Иван Портних”, подчерта депутатът.

Коста Стоянов показа преписка от Удостоверение за търпимост от главния архитект на район „Приморски“. „Към преписката са приложени следните документи: скица от службата по кадастъра – Варна с изходящ номер; Декларация с регистрационен номер, заверена от нотариус Павлина Симеонова, която е подадена от Олексей Соловьов, в качеството си на пълномощник на „Форест Клуб Варна“ ООД с управител Олег Невзоров, съдържаща информация за строежа и времето на извършване на строителството“. Това е едно от твърденията – че от 2001 година се строи, за да влезе това в този законов прозорец, който се използва за узаконяване. По всички тези документи с невярно съдържание съм подал сигнал и е образувана преписка в Районната прокуратура за извършени престъпления именно за документи с невярно съдържание”, обясни депутатът.

И допълни: „Сигнализирал съм с искане да се провери по какъв начин в кадастъра са вписани всичките тези незаконно построени имоти. Трябва да има документи, трябва да има документация, преписка, която следва да се съхранява в службата по кадастър”.

Той припомни, че регионалният министър е поискал оставката на шефа на Службата по кадастъра във Варна. „Това не е случайно. Вероятно има някакви съмнения за документни измами. Когато се посика издаване на Удостоверение за търпимост – държавата трябва да извърши проверка. Става дума за корупция. някой е взел пари“, изтъкна Стоянов.

Общинският съветник от ГЕРБ във Варна Стоян Петков,

който е бил и временно изпълняващ длъжността главен архитект на Варна по времето на ГЕРБ, коментира защо не са били предприети мерки по казус, когато са били подадени сигналите. Той изрази несъгласие с изнесените в студиото от депутата Стоянов факти и показа снимки, на които се вижда, че до края на 2023 година в местността „Баба Алино“ няма започнало нерегламентирано или незаконно строителство. „Налице са били само трите почивни бази”, подчерта той.

Той обясни, че по времето на бишя кмет (Портинх) са издадени три Удостоверения за търпимост – едно през май, едно през юни и едно на 7 юли 2023 година. „Това е същата дата, на която аз издадох заповед, с която отнех правомощията на всички районни главни архитекти да издават подобни удостоверения. Направих го именно, за да се прекратят подобни нерегламентирани действия и издаването на документи с невярно съдържание, защото те са напълно незаконни”, категоричен е общинският съветник.

Той припомни, че по смисъла на член 223 от Закона за устройство на територията, компетенциите по строителния контрол за незаконни обекти от IV, V и VI категория са изцяло в правомощията на кмета. „Действията, които е трябвало да бъдат предприети в началото на 2024 година, но не са били, са отговорност на кмета на община Варна към онзи момент – Благомир Коцев”, заяви той.

На въпрос защо не са предприети действия през 2023 година заяви, че към онзи конкретен момент „не е имало строителство”, а всичко започва през 2024 година.

По – рано кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че общината не е издавала разрешения за строеж, а всички опити да бъдат представени документи са останали без резултат.

В периода 2024-2025 г. са издавани актове за установяване на незаконно строителство и за сеч на дървета, но дейностите не са били прекратени своевременно.

По думите му вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. Коцев обясни, че

крайната фаза ще бъде премахване на незаконните сгради по реда на закона.

Кметът коментира и твърдения за евентуална институционална протекция, като заяви, че подобен мащаб на строителство трудно би се осъществил без „протекция на по-високо Коцев визира възможни зависимости извън местната власт.

Той коментира ролята на ДАНС, като посочи, че през 2025 г. институцията е била сезирана и са ѝ предадени информация и документи, свързани със строителството и издаваните актове от общината. Добави, че след това не са били ясни последващите действия на службата, както и че не може да коментира конкретни решения на ръководството ѝ.

Общинският съветник от ПП-ДБ във Варна Мария Ангелова

заяви, че застрояването е “ криминално деяние, започнало през 2023 година и продължило до момента. Искам да подчертая, че Удостоверенията за търпимост са издадени през май, юни и юли 2023 година – по време на управлението на ГЕРБ в община Варна”, припомни тя.

Ангелова припомни, че след като са били издадени тези удостоверения – действия по строителство вече са могли да бъдат извършвани.

Депутататът от Възраждане Кота Стоянов заключи:

„Факт е, че и по време на управлението на ГЕРБ, и по време на управлението на ПП-ДБ не са предприети реални действия. Корупцията е започнала при ГЕРБ и е продължила при ПП-ДБ. По всяка вероятност е имало чадър на високо ниво. Не е нормално ДАНС първо да издаде заповед за експулсиране на Олег Невзоров заради заплаха за националната сигурност, а десет дни по-късно тя да бъде отменена”.

Вчера от Париж , където премиерът Румен Радев бе на посещение, коментира:

„Това не е само незаконно строителство. Тук са вързани и много други процеси, насочени срещу националната сигурност на България“

Той напомни, че историята не е нова за него, защото преди година като държавен глава е поставил публично въпроса защо ДАНС е издала принудителна административна мярка срещу украински гражданин, свързан с групировката КУБ инвеститор на постройките.

Гражданинът е бил изгонен от страната, но само две седмици по-късно шефът на ДАНС е отменил собствената си заповед. Самата отмяна на заповедта на украинския гражданин, премиерът определи това като „прецедент“ и подчерта, че „такова нещо никога не се е случвало в историята на службата“.

По същото време изненадващо прокуратурата включи неизвестен украински инвеститор като свидетел с тайна самоличност по делото „Коцев“, който послужи за пети път кметът да бъде оставен в ареста.

В този смисъл прокуратурата също може да даде показания дали свидетелят й не е свързан именно с изграждането на незаконния град край Варна.