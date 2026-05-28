Промени в правилника: Парламентът няма да излиза във ваканция по време на кампания за парламентарни избори

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Народното събрание няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за народни представители. Това реши парламентът след 8-часово заседание за приемане на текстове от проекта на правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

Отпадна разпоредбата, според която за времето от откриване на предизборна кампания за избори за народни представители до свикване на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите.

Освен това депутатите приеха, че извънредни заседания могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа от насрочването им. Досега такъв срок не беше посочен в съответния текст от правилника.

В изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред, без консултации между парламентарните групи на председателски съвет, решиха още народните представители.

В първата сряда от месеца парламентарните групи вече няма да могат да предлагат в дневния ред да се включват изслушвания. Те ще могат да правят предложения за разглеждане само на законопроекти и проекти за решения, които се включват задължително в програмата на редовното пленарно заседание.

Управляващите защитиха промените с аргумента, че търсят начин парламентът да заработи по същество без „висящи“ законопроекти и без загуба на парламентарно време.

Председателят на парламента няма да има право да инициира временни комисии, решиха депутатите. Искането за корекция дойде от „Прогресивна България“, след като близо 2 часа имаше спор кой и защо може да свиква временни комисии.

Със „107“ гласа „за“, 41 „против“ и 8 „въздържали се“ бе решено искането за временни комисии да може да се направи само от 1/5 от депутатите или 48 народни представители. Не мина направената от опозицията идея това да става с подписите на 1/10 от депутатите.

От две на една минута се намалява времето за процедурни въпроси.

Допускат се до три изказвания на народни представители, които искат да изразят мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват.

В този случай времето за изказване на народен представител е до една минута, вместо досегашните три минути.

Времето за дуплика се намалява от три на две минути.

Прието беше заместник-шефовете на парламентарните комисиите да са до трима, демографската политика да бъде пренасочена към Социалната комисия, както и председателят на НС да има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка.

„Ще се опитаме да отстраним всички „мъртви“ текстове, които по една или друга причина са били в правилника, но никога не са се прилагали, както и ще се опитаме да ограничим „замърсяването“ на законодателния процес“, посочи Петър Витанов от „Прогресивна България.

От „Демократична България“ виждат в предложенията опит за ограничаване на парламентарния дебат и заглушаване на нейния глас:

„Ако имате срещу вас активна опозиция, вие ще работите по-добре в интерес на страната“.

Стоян Тричков от мнозинството репликира:

„Вие събрахте подписи и достатъчно гласове за „осакатяването“ на цяла една конституция, а сега се оплаквате, че не може да съберете тази 1/5 за нещо съвсем много по-малко„.