Районен съд – Лом отстрани кмета на общината Цветан Петров по обвинение за купуване на гласове

Срещу Петров е повдигнато обвинение, че на 15 април 2026 година преди парламените избори, в административната сграда на общинско предприятие „Чистота“ в Лом в качеството си на длъжностно лице при и по повод изпълнение на служебните си задължения е предложил имотна суми от – по 50 евро на 21 работници на предприятието, за да гласуват в полза на определена политическа партия, както и в полза на кандидат за народен представител с определена преференция.

Пред съда представителят на прокуратурата посочва, че на организирана среща в предприятието са присъствали около 40 човека, разпитани и установени са двадесет и двама от тях, които са дали показания пред съдия.

Заеманото от обвиняемия положение би могло да повлияе на свидетелите, тъй като предприятието е част от структурата на Община Лом, а в правомощията на кмета е да назначава и освобождава директора на това общинско предприятие, посочва прокурорът.

Той казва също , че общинската администрация може безпрепятствено да изпълнява функциите си и да развива дейностите, които е започнала, дори и Цветан Петров да бъде отстранен от длъжност.

Защитата на обвиняемия внася в съда заповеди за отпуски на кмета на общината за периода, в който е извършено деянието и документи за назначаване и заповеди за освобождаване на служители в общинското предприятие от директора на самото предприятие.

Решението на съда

Съдът след изслушване на страните уважава искането на прокуратурата приема, че са налице всички предпоставки за отстраняването на Петров от длъжност.

Цветан Петров е привлечен като обвиняем за тежко умишлено престъпление от общ характер, което се наказва с „лишаване от свобода“ от 2 до 7 години и глоба от 10 000 до 30 000 лева. Деянието е извършено по повод работата му, макар и не пряко свързана с дейността на кмета, склонен е към поведение, което би компрометирало разследването, в частност въздействие върху служители, приема съдът.

Освен това съществува реална опасност чрез служебното си положение да създаде пречки за обективното, всестранното и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Определението подлежи на обжалване или протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд – Монтана.

Адвокат Георги Георгиев, защитник на кмета посочва, че ще обжалва определението на съда, а прокурор Пламен Христозов пояснява, че кметът не е загубил качеството си на кмет на общината: „Просто временно няма да може да изпълнява функциите си на такъв и следва да бъде определен някой от заместниците му да ги изпълнява“.