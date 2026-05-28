Последни новини
Home / Законът / ВАС отмени Наредба № 6 за прилежащите площи към сгради в режим на етажна собственост

ВАС отмени Наредба № 6 за прилежащите площи към сгради в режим на етажна собственост

De Fakto 28.05.2026 Законът Напишете коментар 169 Прегледа

Defakto.bg

Върховният административен съд отмени Наредба № 6 от 18.09.2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Причината е, че при приемането на подзаконовия нормативен акт са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове изрично задължава съставителя на проекта да го публикува на интернет страницата си заедно с мотивите към него. На заинтересованите лица следва да бъде предоставен срок не по-кратък от 14 дни за предложения и становища по проекта. В хода на делото ответникът не е представил доказателства за изпълнение на тези изисквания.

Липсата на мотиви към проекта препятства възможността заинтересованите лица да направят предложения и да изложат становища преди приемането му. Мотивите следва да са изготвени преди внасянето на проекта за обсъждане, да бъдат публикувани и да станат достояние на всички заинтересовани лица, за да могат те реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта.

Макар от представените заверени извадки от архивен сайт да може да бъде установена датата на публикуване, не са представени други доказателства, удостоверяващи, че са спазени изцяло изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове относно съдържанието на мотивите към проекта на процесния нормативен акт.

Задължение на издателя на акта е да образува досие на проекта, което да отразява хода на изготвянето му, и да го съхранява за срок от двадесет години. Неизпълнението на това законово задължение представлява нарушение на изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Решението по административно дело № 524 от 2026 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд.

 

About De Fakto

Проверете също

Промени в правилника: Парламентът няма да излиза във ваканция по време на кампания за парламентарни избори

Народното събрание няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за …

Районен съд – Лом отстрани кмета на общината Цветан Петров по обвинение за купуване на гласове

Районен съд – Лом   отстрани днес, 28 май, кмета на Община Лом от длъжност по обвинение …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване