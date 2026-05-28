ВАС отмени Наредба № 6 за прилежащите площи към сгради в режим на етажна собственост

Върховният административен съд отмени Наредба № 6 от 18.09.2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Причината е, че при приемането на подзаконовия нормативен акт са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове изрично задължава съставителя на проекта да го публикува на интернет страницата си заедно с мотивите към него. На заинтересованите лица следва да бъде предоставен срок не по-кратък от 14 дни за предложения и становища по проекта. В хода на делото ответникът не е представил доказателства за изпълнение на тези изисквания.

Липсата на мотиви към проекта препятства възможността заинтересованите лица да направят предложения и да изложат становища преди приемането му. Мотивите следва да са изготвени преди внасянето на проекта за обсъждане, да бъдат публикувани и да станат достояние на всички заинтересовани лица, за да могат те реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта.

Макар от представените заверени извадки от архивен сайт да може да бъде установена датата на публикуване, не са представени други доказателства, удостоверяващи, че са спазени изцяло изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове относно съдържанието на мотивите към проекта на процесния нормативен акт.

Задължение на издателя на акта е да образува досие на проекта, което да отразява хода на изготвянето му, и да го съхранява за срок от двадесет години. Неизпълнението на това законово задължение представлява нарушение на изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Решението по административно дело № 524 от 2026 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд.