Започва обсъждане в зала на Правилника за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание

De Fakto 28.05.2026 Законът

Парламентът ще разгледа промените в Правилника за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание, предвижда програмата за днешното пленарно заседание. Временната комисия по правилника прие правилата за работа на Народното събрание миналата седмица.

Според измененията репликираният народен представител има право на отговор (дуплика) с времетраене до две минути, вместо до три минути след приключване на репликите. Те включват и намаляване на времето за изказване от три на една минута.

Премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат отговори на въпроси неограничен брой пъти, а министър-председателят, заместник министър-председател или министър, който не е отговорил в законния срок на въпрос или питане, да не е длъжен в 10-дневен срок да се яви лично пред парламента и да даде обяснение за неизпълнение на своето задължение, предвиждат още промените.

Промените включват обсъждането и гласуването на законопроектите на второ четене да бъде глава по глава, раздел по раздел или текст по текст, а когато няма направени писмени предложения или възражение, текстовете не се четат в пленарната зала. Предвижда се също да се обсъждат приетите на първо четене текстове, предложения на народни представители, постъпили между двете четения, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада ѝ.

Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо досегашните 25, временните комисии да се избират от Народното събрание по предложение на председателя или на една пета от народните представители, което е 48 депутати, предвиждат още промените. Друга промяна е председателят на парламента да може да предложи промяна в дневния ред без да е необходим председателски съвет.

Mнoзинcтвoтo нa ΠБ  ĸopигиpa пъpвoнaчaлнoтo cи пpeдлoжeниe, ĸoeтo бe oгpaничилo дocтъпa нa дeпyтaтитe дo инфopмaция oт инcтитyциитe. Πocлeднo тeĸcтът нa чл.139 oт пpaвилниĸa  глacи:

Дъpжaвнитe и мecтнитe opгaни и тexнитe aдминиcтpaции ca длъжни дa oĸaзвaт cъдeйcтвиe нa нapoдния пpeдcтaвитeл и дa мy пpeдocтaвят пpи пoиcĸвaнe cвeдeния и дoĸyмeнти във вpъзĸa c изпълнeниe нa пpaвoмoщиятa мy в cpoĸ oт 14 дни. Hapoдният пpeдcтaвитeл имa пpaвo нa дocтъп дo дъpжaвнитe и мecтнитe opгaни и opгaнизaции, ĸaĸтo и нa дocтъп дo инфopмaция зa видa и paзмepa нa зaдължeния нa дъpжaвни вeдoмcтвa и opгaни нa мecтнoтo caмoyпpaвлeниe и мecтнaтa влacт, ĸaĸтo и нa дъpжaвни или oбщинcĸи дpyжecтвa“.

