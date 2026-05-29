Бойко Рашков: Институции и политици са крили мащабна престъпна дейност за нелегалния „град“ край Варна

По повод скандала с незаконния град “ Баба Алино“ край Варна Бойко Рашков заяви, че институции и партийни интереси са прикривали схемата с години.

„Това е огромен скандал в най-големия град на Черноморието ни. Едва ли не е изникнал секретен град по някакви военни причини. Това е ставало със знанието на почти всички компетентни институции в страната“, заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ пред Bulgaria ON AIR.

Според него някой заинтересован от това строителство е подписал декларация пред нотариус, въз основа на която са издавани три удостоверения за търпимост на 21 имота. Разрешенията за търпимост на строежите са издадени от администрацията на район „Приморски“ във Варна, който към онзи момент е управляван от кмет на ГЕРБ, които са били в полза на украинеца Олег Невзоров.

„Изведнъж тези документи са станали 104. Касае се за мащабна, документна, престъпна дейност“, подчерта депутатът, бивш шеф на МВР и директор на НСлС.

Къде са били ДАНС, прокуратурата и строителният контрол

Рашков посочи, че в края на миналата година на комисия в парламента 11 пъти е внасяна точка от „Възраждане“ за изслушване на временния председател на ДАНС Деню Денев да обясни каква е организацията.

„Народните представители от ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, блокираха изслушването на председателя на ДАНС само по този въпрос.

От септември до декември Комисията за контрол на службите и СРС беше под контрола на „Възраждане“, напомни Рашков. Техният депутат Златан Златанов всеки ден включваше в дневния ред изслушване на Деньо Денев за тази групировка КУБ. Всичките тези искания бяха бламирани от ГЕРБ и ДПС на всичките над 11 заседания“, разказа Рашков, член комисията.

Очевидно се е криела информация, която подсказва връзките на тези партии с тази групировка. Докато се строят скъпи сгради. Твърди се, че там са хвърлени стотици милиони евро. Този терен е станал перачница на пари“, заяви юристът.

Рашков разказа, че Денев се е явявал всеки път за заседанието, сядал е мълчаливо и си е тръгвал след отхвърлянето на искането за изслушване.

Доклад по случая е бил изготвен от ДАНС, който е бил изпратен на президента Румен Радев, премиера Росен Желязков и Наталия Киселова, като председател на НС.

От думите чу се разбра, че г-жа Киселова е сложила резолюция, че едва ли не докладът остава само за нейна консумация“.

Както, докато изниква един нелегален град във Варненска област всички са си мълчали, така и тук политици са скрили доклада на ДАНС, стана ясно от думите му.

Рашков заяви, че са поискали от сегашния председател на парламента Михаела Доцова да осигури възможност на депутатите да разберат какво пише в този доклад. „Тогава ще си обясним странното поведение на ГЕРБ, ДПС и ИТН“ по случая, каза той.

Ролята на Олег Невзоров и Благомир Коцев

Тогавашният и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев не е взел отношение по сигналите, които са изпращани от варненския кмет Благомир Коцев, заяви Рашков.

Той добави, че случаят не е започнал от кметуването на Коцев, като е осигурена възможност на чужди граждани да строят необезпокоявано незаконни градове нашата страна.

По думите му украинецът Олег Невзоров представлява опасност за националната ни сигурност, но отмяната на административния акт за „изгонването му“ говори за пренебрегване на тази опасност и даване на приоритет чужд гражданин да бъде включен в съдебен процес срещу кмета Коцев.

Строителят на този нелегален град е изпълнявал и процесуални функции да се доказва вината на Коцев по делото срещу него, изтъкна Рашков.

Да очакваме ли реакция от прокуратурата

„Сарафов вече не е фактор, но г-жа Стефанова и ВКП дължат на обществото разяснение по въпроса какво е направила прокуратурата във Варна по случая. Може би тези строежи щяха да бъдат спрени„, коментира Рашков.

Акцията срещу кмета на Кърджали

По повод вчерашня разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за обществена поръчка на стойнстот 5 млн.лв, депутатът коментира. „Има досъдебно производство, свързано с дейността на кмета Изслушах как полицаите са го отвели в регионалната дирекция на МВР. Политическа наглост ли прояви той, когато по време на изборите, при налични данни, че един човек е продавал гласове, отиде да се намесва в органите на изпълнителната власт“.

Според Рашков Мюмюн е доста противоречива личност.

„Нека разследващите и прокурорите в Кърджали да си свършат работата.

Според него е пресилено заиграването с етническата карта: Лидерът на ДПС си защитава кадрите, а Мюмюн е един от верните му хора, заяви той.