Президентът Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК  

De Fakto 29.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 127 Прегледа

Държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции за техните номинации за състава на ЦИК

Във връзка с изтеклия мандат на членовете на Централната избирателна комисия, на основание чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс, президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състава на ЦИК.

Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарните партии, ще се проведе на 9 юни, вторник, от 11.00 часа на „Дондуков“ 2. Изслушванеот ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция на адрес: https://www.president.bg/static56/Online-video/

Със свой указ държавният глава е утвърдил правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК.

 Според правилата,  15-членният състав на комисията се разпределя по партийни квоти,  според изборните резултати на парламентарните политически сили. Посочено е следното разпределение: ПБ – 7 членове, ГЕРБ-СДС – 3, ПП-ДБ – 2, ДПС – 2 и „Възраждане“ – 1.

От парламентарните формации се очаква да постигнат съгласие за ръководните длъжности в ЦИК – председател, зам.-председатели и секретар, като всяка има право на свой представител в ръководството.  Очакването е „ПБ“ да посочи председателя. Според Изборният кодекс  една политическа сила не може да монополизира ръководство на ЦИК. При липса на консенсус ще се преминава към жребий.

