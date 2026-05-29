СГП привлече „дилърите от Дружба“ за участие в ОПГ за разпространение на дрога и ги задържа за 72 часа

Софийска градска прокуратура привлече седем обвиняеми и ги задържа за срок до 72 часа след съвместна акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Национална полиция“.

На 27 май акцията при акция на служители на ГДБОП и Националната полиция е неутрализирана организирана престъпна група за разпространение на наркотици в столичния квартал „Дружба“. Зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова съобщи, че са задържани седем души за участие в бандата.

Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 НК за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел – да извлича облаги от продажбата на наркотични вещества и с цел да върши престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 НК (дейност по разпространение на наркотици).Разследването разкрива любопитни детайли за мобилността на пласьорите.

Членовете на групата са се придвижвали с електрически тротинетки. Този метод им е позволявал бърза реакция и лесно избягване на задръстванията в района.

Наркотиците са били съхранявани в гараж и апартамент, които са служили за депа. Според прокуратурата в жилището постоянно е седял един човек. Неговата роля е била да зарежда пласьорите с необходимите дози.

В хода на операцията са открити амфетамини, коноп, метамфетамин, MDMA и кокаин. Разследващите са установили, че по-голямата част от дрогата е била складирана в гаража. Оттам тя е била качвана в апартамента за разпределение.

Антимафиотите установили, че групата е използвала онлайн платформи като „Телеграм“. Чрез тях дилърите са намирали своите клиенти сред младежката аудитория.

Групата е била обект на активно наблюдение в продължение на два месеца. Планът за действие е съгласуван лично с главния секретар на МВР.

Десислава Петрова напомни, че наказанията за участие в такива групи достигат до 8 години затвор. При големи количества наркотици присъдата може да бъде до 12 години лишаване от свобода.

Зам. шефът на ГДБОП Дарин Костов и началникът на отдел „Криминална полиция“ в ГДНП Ангел Папалезов обясни спешността на действията. Дилърите са били засичани в близост до училища и места за събиране на тийнейджъри. Това е наложило бърза намеса за предотвратяване на пласирането сред непълнолетни.

МВР засилва натиска срещу наркоразпространението в цялата страна. Само от началото на годината са проведени 36 специализирани операции. Вече над 100 са задържаните с наркотици в София за кратък период. Ангел Папалезов подчерта, че престъпленията с дрога растат с 5 до 10% всяка година. Затова полицията провежда ежеседмични операции в райони с висока концентрация на млади хора.

Престои на 30.05.2026 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искания за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо седемте обвиняеми.

Разследването по случая продължава.