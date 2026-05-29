ВКС потвърди 17-годишната присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица

De Fakto 29.05.2026

Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 19.12.2025 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което на Рангел Бизюрев е наложено наказание от 17 години затвор за умишлено убийство на Димитър Малинов от Цалапица, съобщи от пресцентърът на съда.

Решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

През април  миналата година Окръжният съд в Пловдив наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на Бизюрев за убийството на Малинов.

С решението на Апелативен съд – Пловдив присъдата е изменена, като наказанието „лишаване от свобода“ е увеличено на 17 години. Близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са помогнали да се зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции. На 20 март миналата година Пловдивският окръжен съд увеличи присъдите на всеки от двамата. Борислав Динков е с наказание лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца, а Валентин Динков – четири години затвор. Присъдата им е окончателна.

Делото пред ВКС бе образувано по касационни жалби на подсъдимия Рангел Бизюрев и на частните обвинители и граждански ищци срещу решението пна Апелативен съд – Пловдив. Съдебният състав на ВКС обаче приема касационните жалби за неоснователни.

Върховните съдии не споделят отправеното от един от частните обвинители възражение за незаконен състав на първоинстанционния съд поради негова предубеденост и пристрастност.

Неоснователно е оплакването на подсъдимия за липса на мотиви на въззивното решение. В рамките на извършените от апелативния съд личен преглед, анализ и оценка на информацията, съдържаща се в наличния доказателствен материал, отговор са получили и поддържаните съществени възражения на защитата както срещу фактическата правилност на присъдата, така и срещу съображенията на първата инстанция по приложимия материален закон, отбелязва ВКС. Също така се приема, че наказанието, определено с въззивното решение, съответства на индивидуалните особености на извършеното от подсъдимия престъпление, както и на личността му.

 

