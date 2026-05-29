Юристи: Никой не обезщетява собственици на незаконни жилища, построени от строителна пирамида

Инвеститорът в Баба Алино е знаел, че сградите там са построени след 2001 г. и удостоверението за търпимост е незаконосъобразно – това коментира в четвъртък пред БНР проф. Иван Тодоров.

Удостоверение за търпимост през 2023 г. се издава за вече построените сгради, кзва той. Когато една сграда е построена незаконно най-късно до март 2001 г., може да се издаде удостоверение за търпимост на сградите от съответния главен архитект на районната община, обясни професорът. В това удостоверение се казва, че тези сгради отговарят на останалите изисквания за строителство на сгради и се твърди, че са построени преди март 2001 г.

„Но в случая има заснемане и се вижда, че на това място са съществували само две стари сгради. При това положение е очевидно, че тези сгради са построени по-късно. Там са строили непрекъснато, но след 2001 г. – някои от сградите са построени, други са в процес на строителство. Тъй като те нямат издадени валидни разрешения за строителство, се казва, че са незаконни, защото не отговаря на истината, че са построени преди 2001 г.„



По думите му това удостоверение за търпимост, което е издадено от администрацията, няма как да отговаря на истината, поради което има образувано три досъдебни производства, по които още няма развитие и няма разрешение от Прокуратурата да се дава информация по тях:

„Удостоверението за търпимост не прави нещата законни. То се издава, но може да бъде законно или незаконно. И като е незаконно, то няма как да произведе правно действие“.

След като в петък кметът на Варна Благомир Коцев заяви пред БТВ, че предстои събаряне на незаконте сгради, от БТВ му зададоха въпроса:

На въпроса остро реагира адвокат Емилия Недева, която на свой ред запита: „От кого обезщетение бе, от общината и държавата ли? Не питате ли юристи когато си правите предаването?

Когато те излъже строителна пирамида държавата ли плаща? Не помните ли как стотици български граждани останаха миналото без имоти и без пари от строителни измамници и никой друг от освен измамниците не беше виновен.

Тук наистина ли искате общината и държавата да обезщетяват купувачи, които не са знаели какво купуват? Остава да ги обезщетят с друга земя или общински имоти.

ДАНС знае ли по какъв начин Олег Невзоров е напуснал страната? Разследват ли се помагачите му и инвеститорите. Защото службите дължат ясен отговор не само за българските институции, които са проспали строителството, но и за произхода на парите, за инвеститорите и за помагачите в укриването му, каза адв. Недева във Фейусбук..

Според министър Иван Демерджиев след изгоняването на Неврозов е имало разговори и с украинския посланик, след което мярката на ДАНС е била отменена. Той отказа да даде повече подробности по този детайл от историята.

Проф. Веселин Вучков коментира , че в случая става дума за мащабна корупция. „Това не е продукт на гениално предприемачество – някой човек изведнъж да реши да произведе нещо, с което може да спечели честно, а става дума за публично частно партньорство, което означава просто корупция“, категоричен бе той.

Вучков изрази позиция, че след приключване на законовите процедури държавата трябва да предприеме радикални мерки и багери да започнат последователно събаряне на постройките в района.

Той изтъкна, че е от критично значение да се изясни дали основният инвеститор в обекта е имал статут на ключов свидетел по някое от водените наказателни дела в страната (делото „Коцев“).

Според професора, Прокуратурата държи най-важния лост за пълното разплитане на случая, а новата власт разполага с отличен шанс да докаже, че работи изцяло в рамките на закона. Вучков допълни, че ефективната борба с корупцията изисква реално противодействие, а не просто механично създаване на нови административни органи.

В четвъртък разследващата платформа БЪРД съобщи, че имуществото на предприемача Олег Невзоров и негови роднини е било запорирано от съда в Украйна през 2018 г.

Изданието цитира публикации в местни медии, според които Невзоров е бил разследван по няколко наказателни дела, свързани с фалшифициране на финансови документи.