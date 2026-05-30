И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова ще иска уволнение на прокурор Бисер Михайлов за укривателство на сина си

Зам. окръжният прокурор на Кърждали се закани със съд на вътршния министър

И.ф. главен прокурор ще иска уволнението на Бисер Михайлов, прокурорът – баща на Васил Михайлов, съобщи БНТ.

Ваня Стефанова е възложила проверка на „Инспектората“ към Върховната касационна прокуратура във връзка с огласените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни, че пернишкият прокурор е подпомагал сина си да се укрива през последните 10 месеца.

По разпореждане на Стефанова ще бъдат изискани всички данни, с които разполага МВР за това, че Бисер Михайлов е подпомагал укриването на сина си, докато Васил Михайлов се е укривал с влязла в сила присъда. В случай, че проверката на Инспектората към ВКП потвърди изнесената от вътрешния министър Иван Демерджиев информация, и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова ще предложи на Прокурорската колегия на ВСС да наложи най-тежкото наказание „дисциплинарно уволнение“ на прокурора в Окръжна прокуратура – Перник Бисер Михайлов.

Бисер Михайлов не може да носи наказателна отговорност за укриването на сина си, защото в качеството на родител, по закон, е освободен от такава.

Според закона наказателна отговорност за личното укривателство се изключва, когато деянието е извършено но по отношение на съпруг, низходящи, възходящи, братя и сестри и техните съпрузи.