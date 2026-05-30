И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова ще иска уволнение на прокурор Бисер Михайлов за укривателство на сина си

Зам. окръжният прокурор на Кърждали се закани със съд на вътршния министър
И.ф. главен прокурор ще иска уволнението на Бисер Михайлов, прокурорът – баща на Васил Михайлов, съобщи БНТ.
Ваня Стефанова е възложила проверка на „Инспектората“ към Върховната касационна прокуратура във връзка с огласените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни, че пернишкият прокурор е подпомагал сина си да се укрива през последните 10 месеца.
По разпореждане на Стефанова ще бъдат изискани всички данни, с които разполага МВР за това, че Бисер Михайлов е подпомагал укриването на сина си, докато Васил Михайлов се е укривал с влязла в сила присъда. В случай, че проверката на Инспектората към ВКП потвърди изнесената от вътрешния министър Иван Демерджиев информация, и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова ще предложи на Прокурорската колегия на ВСС да наложи най-тежкото наказание „дисциплинарно уволнение“ на прокурора в Окръжна прокуратура – Перник Бисер Михайлов.
Бисер Михайлов не може да носи наказателна отговорност за укриването на сина си, защото в качеството на родител, по закон, е освободен от такава.
Според закона наказателна отговорност за личното укривателство се изключва, когато деянието е извършено но по отношение на съпруг, низходящи, възходящи, братя и сестри и техните съпрузи.
Заради направения отвод във връзка с разпита, Иван Демерджиев обяви, че Каменов е препятствал работата на МВР.
Този човек веднъж вече осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив и оттам да се върне, което обезсмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че той отново се е опитал да осуети въпросните действия, посочи вътрешният министър и апелира към изпълняващия функциите главен прокурор и към Висшия съдебен съвет да се вземат мерки по информацията, която ще предостави.
Окръжна прокуратура защити зам. окъжния си прокурор и обясни, че предприемането на неотложни действия е законова възможност, която е предвидена само в случаите когато незабавното им извършване е единствена възможност за събиране и запазване на доказателства. Такива данни не са били докладвани на дежурния прокурор Каменов.
От ОП заявиха още, че след евентуалното постъпване на материали по делото, ще предложи на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова да го възложи на друга компетентна прокуратура.