„Възраждане“ сигнализира прокуратурата за финансови манипулации за приемането на България в Еврозоната

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Партия „Възраждане“ внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Румен Радев за извършените манипулации за финансовото състояние на държавата при приемането на България в Еврозоната.

Зам. – председателят на партията Петър Петров заяви пред журналисти.

От „Възраждане“ ще внесем жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от министър-председателя Румен Радев за извършените манипулации по отношение на финансовото състояние на държавата при приемането на България в еврозоната.

Той посочи, че са извършени престъпления по служба, документни престъпления и ще настояват за разследване на действия на предходното редовно правителство, действията на БНБ и на Националния статистически институт.

„Искаме прокуратурата и съдът да установят има ли виновни за тези мащабни престъпления, причинили огромни щети на българския народ и те да понесат съдебна отговорност“, заяви той.

Не трябва само да се обявява, че положението е лошо и са извършени манипулации, а трябва да се потърси реална отговорност от лицата, които са ги извършили. Надявам се, че с бързия избор на Висш съдебен съвет и чрез последващия избор на нов главен прокурор, нашият сигнал ще бъде взет под сериозно внимание, посочи Петров.

Две години преди въвеждане на еврото от „Възраждане“ предупреждавахме, че данните за финансовото състояние на държавата са манипулирани, коментира още той.

От партията искат да получат конкретен отговор дали изнесеното от премиера представлява престъпления по служба и ще се търси ли съдебна отговорност от отговорните длъжности лица.

България влиза в процедура по свръхдефицит – това обяви премиерът Румен Радев в началото на петъчното правителствено заседание. На страната ни ще бъдат наложени мониторинг и евентуални санкции от ЕК, каза той.

Петър Витанов, председател на ПГ на „Прогресивна България“ коментира: “ Тази информация циркулираше от доста време. В крайна сметка вече е официализирана. Официално сме в процедура по свръхдефицит, установена от ЕК, което предполага задълбочен мониторинг и прилагане на непопулярни мерки, такива каквито има в Румъния. Надявам се да не се стигне дотам. Чрез икономии и подобряване на ефективността трябва да успеем да влезем в заложените дефицити.“