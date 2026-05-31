Министър Демерджиев: Хамид Хамид ме пита вярно ли е, че проверяваме Делян Пеевски, отговорих: Да вярно е!

Оттеглянето на Борислав Сарафов не е реформа – реформа ще е, когато начинът на работа на прокуратурата е различен и тя търси справедливостта. Надявам се прокуратурата да се реформира отвътре. Премахването на Сарафов от поста – нещо непостижимо дълго време, показва, че хората, които стояха зад гърба му и го задължаваха да остане на поста, за да ги пази, са изгубили влиянието си. Българските прокурори трябва да осъзнаят, че този модел на завладяната държава е нетърпим. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред бТВ.
Министърът коментила и други теми.
„Петьо Петров се издирва от прокуратурата по начин, който е непонятен за мен. Гарантирам, че страницата не е затворена. В МВР ще направим всичко, за да стигнем до истината. Ако прокуратурата иска да си върне част от доверието, нека не затваря тази страница.
За казуса с незаконния град във Варна
и на въпрос къде е Олег Невзоров, Демерджиев уточни: „Имаме данни, които проверяваме, вероятно не е в България. Търсят се за разпит всички с отношение към случая, но според министъра вече е напуснал страната. Най-важното обаче е как се стигна до тази ситуация.
За случая „Петрохан”
Министърът каза, че ще се се срещне с майките на Калушев и Златков:
„Трябва обаче да са наясно, че когато говорим за материали по разследването, това е изцяло на терена на прокуратурата. Ще опитаме да стигнем до ключови свидетели и да се работи с тях.“
Вътрешният министър коментира и
разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.
се разследва за няколко случая, каза той. Единият е по сигнал за изнудвани от кмета дружества. Конкретният случай е за нередности по поръчка за кучешки приют. Разпитът на кмета следва действията по събиране на документи чрез претърсване и изземване“, коментира също Демерджиев.
Хамид Хамид ме пита с писмо вярно ли е, че проверяваме Делян Пеевски.
Да, проверяваме Пеевски, както и всеки друг гражданин в страната. Никой не трябва да се чувства специален, законът е еднакъв за всички.
По думите му за новата власт постовете нямат значение, ако има съмнения за нарушения на закона.