Министър Демерджиев: Хамид Хамид ме пита вярно ли е, че проверяваме Делян Пеевски, отговорих: Да вярно е!

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Оттеглянето на Борислав Сарафов не е реформа – реформа ще е, когато начинът на работа на прокуратурата е различен и тя търси справедливостта. Надявам се прокуратурата да се реформира отвътре. Премахването на Сарафов от поста – нещо непостижимо дълго време, показва, че хората, които стояха зад гърба му и го задължаваха да остане на поста, за да ги пази, са изгубили влиянието си. Българските прокурори трябва да осъзнаят, че този модел на завладяната държава е нетърпим. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред бТВ.

Министърът коментила и други теми.

„Петьо Петров се издирва от прокуратурата по начин, който е непонятен за мен. Гарантирам, че страницата не е затворена. В МВР ще направим всичко, за да стигнем до истината. Ако прокуратурата иска да си върне част от доверието, нека не затваря тази страница.

За казуса с незаконния град във Варна

и на въпрос къде е Олег Невзоров, Демерджиев уточни: „Имаме данни, които проверяваме, вероятно не е в България. Търсят се за разпит всички с отношение към случая, но според министъра вече е напуснал страната. Най-важното обаче е как се стигна до тази ситуация.

„Няма друг случай в историята на ДАНС – да се издаде заповед и да се оттегли от създателя си дни по-късно. Не е приемливо, когато говорим за национална сигурност, да няма обяснение. Ако някой убеждава обществеността, че не е знаел за случващото се във Варна, това е абсурдно. Институциите трябва да обяснят бездействието си. Допустимо ли е в една правова държава, членка на ЕС и НАТО, да се случва нещо подобно – някой да създаде територия, на която да създаде собствени правила“, категоричен е той.

За случая „Петрохан”

Демерджиев допълни, че има нови данни за случая „Петрохан“, но не и такива за обрат в първоначалната версия и изрази съмнения дали е събрана цялата информация по случая.

„Правя всичко необходимо, за да се запозная с извършените до момента действия.Има сериозни съмнения дали е събрана цялата информация в пълен обем. След проверката ще уведомя обществеността. Прокуратурата минимум е неглижирала този случай – имало е подадени сигнали, за мен е необяснимо защо няма сериозна работа“.

Министърът каза, че ще се се срещне с майките на Калушев и Златков:

„Трябва обаче да са наясно, че когато говорим за материали по разследването, това е изцяло на терена на прокуратурата. Ще опитаме да стигнем до ключови свидетели и да се работи с тях.“

Вътрешният министър коментира и

разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

се разследва за няколко случая, каза той. Единият е по сигнал за изнудвани от кмета дружества. Конкретният случай е за нередности по поръчка за кучешки приют. Разпитът на кмета следва действията по събиране на документи чрез претърсване и изземване“, коментира също Демерджиев.

Хамид Хамид ме пита с писмо вярно ли е, че проверяваме Делян Пеевски.

Да, проверяваме Пеевски, както и всеки друг гражданин в страната. Никой не трябва да се чувства специален, законът е еднакъв за всички.

На въпрос дали има достатъчно данни, които да наложат Пеевски също да бъде извикан на разпит, министърът отвърна, че „има немалко данни, работим по всички тях“.

По думите му за новата власт постовете нямат значение, ако има съмнения за нарушения на закона.