Борислав Сарафов много отдавна е дал доказателства, че той и хората като него, нямат място в магистратуратам, заяви тя

„Борислав Сарафов много отдавна е дал доказателства на магистратурата и обществото, че той и хора като него, нямат място там. Не смятам, че той има качествата сам да се оттегли и да освободи от този хомот поне Прокуратурата. Със сигурност това е игра от негова страна, но не знам дали настоящото мнозинство ще се изкушат да „танцуват с него“.

Той показа с действията си, а ние чухме и в бандитската им реторика с Гешев, че те могат да се прегрупират“, това заяви в ефира на „На фокус с Лора Крумова“ по NOVA съдия Владислава Цариградска.

„Той е изпълнявал подобен танц с управляващите от „сглобката“. В комисията в парламента, която се опита да изясни ролята на магистрати в кръговете на „Осемте джуджета“ и Мартин Божанов – Нотариуса, при едно от изслушванията, тогавашният лидер на „Да, България“ Христо Иванов, призна, че са имали срещи с него. Това е сигурно доказателство, че Сарафов може да заблуждава, че може да има различно лице от това, с което всеки човек би го определил. Това са хората, които нямат базовите морални качества”, заяви Цариградска.

По думите ѝ главните прокурори са силни фигури в съдебната система, докато „силните центрове не решат, че те им пречат“.

„Иван Гешев попречи имиджово на своите създатели и прояви упорство, което беше в обществен интерес да се види как реално се управлява институционалния живот в България. Смятам, че той получи достоен край на историята си, вместо да бъде преследван за всички злодеяния, които създаде”, изтъкна тя.

За клановете в системата

„У нас има два големи клана, чиито аватари бяха Нотариуса и Петьо Еврото, но те имат своите сътрудници в магистратурата. Гешев и Сарафов са част от високите нива в тези мрежи. Вижда се, че има изградена мрежа между хората в тези среди. За Иван Гешев има компроматен архив. Петьо Еврото има списък с нелицеприятните обстоятелства на личния му живот.

Всяка крачка на тези хора е известна в тази паралелна власт“, заяви тя.

„Имаме сигурни доказателства, че у нас няма проблеми с корупцията, защото ако имахме еднократни престъпни актове, системата щеше да се справя с тях. У нас има следващ етап – мафиотизацията. Всички скандали, които шокираха цялото общество, не намериха никакъв институционален отговор.

Главните действащи лица получиха повишения и назначения на ключови постове – районен прокурор на София, който е замесен с Нотариуса. Емилия Русинова, която е пътувала с Еврото стана градски прокурор.

Но те нямат значение, защото при мафиотизация и завладени институции, хората нямат значение, те се завъртат. Всеки един от замесените, може да изпълни дадени поръчки“, каза съдията.

За тайния контрол върху съдиите.

„Той включва възможност за тотален контрол на живота на един човек – наблюдение, проследяване, проникване в жилище, достъп до цялата комуникация. Това са не само телефонни разговори, а също – имейли и съобщения. Ако може да се доверим на информацията от Хелзинкския комитет, че всеки път когато са контролирани магистрати, е сезиран Апелативния съд в София към настоящия момент, а до 2022 г. Апелативния специализиран наказателен съд, оглавяван от Георги Ушев. Той има много спорен интегритет, неговото име също е в разработката за Нотариуса. Само той е разрешавал СРС-та, за който и да е магистрат в страната”, обясни тя.

„Информацията в анализа „Подслушвано правосъдие” показва 251 разрешения за прилагане на СРС-та. Това не са 251 магистрати, защото може да има продължаване на срокове. Може да бъде между 2 и 6 месеца, но когато касае национална сигурност употребата е до 3 години. Масовият контрол в над 90% от случаите е само по оперативни разработки.

Тук няма образувани разследвания от Прокуратурата, а службите и КПК са заявявали специални разузнавателни средтва по оперативни дела. В някои от случаите и нахлувано в личната сфера и живот на магистратите“, каза тя и допълни че събираната информация служи за контрол и „обепечение“ .

Подчиняването

„През 2012 г. един магистрат е хванат от службите как на 1 януари посещава таен масонски клуб в Горна баня. Тогава говорят, че трябва да решат само 3 дела. Тази среща е реализирана. Това поведение е несъвместимо с етиката, на който и да е магистрат.

Вместо той обаче той да бъде изваден от системата, неговите мръсни тайни са грижливо пазени и днес заема ключова позиция на съдия, който би следвало да бъде гарант за правата на българските граждани. Не казвам името му, но той ще се разпознае”, заяви Цариградска.

„Ние сме завладяна държава с такива институции. Този инструментариум за подчиняване на хора, който държи компроматите и управлява тяхната воля, е много добре структуриран и планиран“, обясни Цариградска.

„След убийството на Нотариуса се разбра че става въпрос за мрежа, ген. Атанас Атанасов от ДБ каза, че е получил списък на хора, които са съпричастни към него. Този списък беше подаден на определени журналисти и беше включен за кратко във временната комисия в парламента.

Моят извод е, че в този списък има хора, които са хванати с компромати от Нотариуса, които бяха прегрупирани. Докато имаме завладени хора и институции, ние няма да получим правосъдие и правов ред.

“ За мен е опасно ако новата власт се изкуши да използва тези вече подчинени хора”, каза още юристът.

Цариградска каза и за своите съмнения по темата с подслушванията. „Аз имам достатъчно обосновано съмнение, че съм била контролирана в периода 2019 – 2020 г. Не получих потвърждение, но съм подала жалба в Европейския съд за правата на човека, със статута на потенциална жертва. Колегите там смятат, че този въпрос е изключително важен за статута на всеки магистрат”, заяви тя.