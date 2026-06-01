АПБ недоволна от внушения за неправомерно поведение на прокурор, преди фактите да са установени

Асоциацията на прокурорите в позиция изразява принципна загриженост от публичните изявления, с които се правят внушения за неправомерно поведение на конкретен прокурор, преди фактите да са установени по предвидения в закона ред.

Не е ясно защо в конкретното изявление не е посочено конкретно име на засегнатия прокурор и от кого – така гадаем дали не става дума за вчерашното интервю пред БНТ на правосъдния министър Николай Найденов , в което той огласи сигнал, подаден от висш полицай срещу апелативния прокурор на Пловдив за оказан натиск и неправомерни действия. Сигналът е бил адресиран до Инспектората на ВСС, до министъра на правосъдието и до главния прокурор, но дасега е оставал без реакция.

Възможно е повод за позицията на АПБ да е изразеното недоволство от министър Иван Демерджиев от зам. окръжния прокурор на Кърджали Дафин Каменов , който си бе направил отвод по преписката за неотложен разпит на кмета на града Ерол Мюмюн и така са били забавени следствените действия.

От АПБ посочват още:

Считаме, обаче за необходимо да напомним, че независимостта на прокурора при изпълнение на служебните му правомощия е гаранция за законност, обективност и безпристрастност, а не лична привилегия.

Публично внушаване на вина или недобросъвестност преди приключване на съответната проверка създава риск от недопустим натиск върху съдебната власт и накърнява доверието в институциите.

Процесуалните действия и актове на прокурора следва да бъдат оценявани единствено през закона.

Институтът на отвода е законова гаранция за безпристрастност и не може сам по себе си да бъде представяна като възпрепятстване на разследване без конкретни и проверени факти.

Асоциация на прокурорите в България призовава за институционален тон, уважение към разделението на властите и въздържане от публични оценки, които могат да засегнат независимостта и професионалната репутация на магистратите преди фактите да бъдат установени по надлежния ред.