Последни новини
Home / Законът / АПБ недоволна от внушения за неправомерно поведение на прокурор, преди фактите да са установени

АПБ недоволна от внушения за неправомерно поведение на прокурор, преди фактите да са установени

De Fakto 01.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 195 Прегледа

Defakto.bg

Асоциацията на прокурорите в  позиция изразява принципна загриженост от публичните изявления, с които се правят внушения за неправомерно поведение на конкретен прокурор, преди фактите да са установени по предвидения в закона ред.

Не е ясно защо в конкретното изявление не е посочено конкретно име на засегнатия прокурор и от кого – така  гадаем дали не става дума  за вчерашното интервю пред БНТ на правосъдния министър Николай Найденов , в което той огласи сигнал, подаден от висш полицай срещу апелативния прокурор на Пловдив за оказан натиск и неправомерни действия.  Сигналът е бил адресиран до Инспектората на ВСС,  до министъра на правосъдието и  до главния прокурор, но дасега е  оставал без  реакция.

Възможно е повод за  позицията на АПБ  да е изразеното  недоволство от министър Иван Демерджиев от  зам. окръжния  прокурор на Кърджали Дафин Каменов , който си бе направил отвод по преписката за неотложен разпит на кмета на града Ерол Мюмюн и така са били забавени  следствените действия.

От АПБ  посочват  още:

Считаме, обаче за необходимо да напомним, че независимостта на прокурора при изпълнение на служебните му правомощия е гаранция за законност, обективност и безпристрастност, а не лична привилегия.

 Публично внушаване на вина или недобросъвестност преди приключване на съответната проверка създава риск от недопустим натиск върху съдебната власт и накърнява доверието в институциите.
Процесуалните действия и актове на прокурора следва да бъдат оценявани единствено през закона.

Институтът на отвода е законова гаранция за безпристрастност и не може сам по себе си да бъде представяна като възпрепятстване на разследване без конкретни и проверени факти.

Асоциация на прокурорите в България призовава за институционален тон, уважение към разделението на властите и въздържане от публични оценки, които могат да засегнат независимостта и професионалната репутация на магистратите преди фактите да бъдат установени по надлежния ред.

About De Fakto

Проверете също

Върховен съдебен надзор, if you can keep it*

  Васил Крумов Петров   Сравнителноправният метод за dummies Често този, който иска да обоснове …

Татяна Дончева: Случаят с незаконния комплекс край Варна не е просто строителен казус, а въпрос на национална сигурност

Случаят с незаконния комплекс край Варна не е просто строителен казус, а въпрос на национална …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване