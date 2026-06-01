Инспекторатът на ВКП проверява сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив, съобщи и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова

De Fakto 01.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 157 Прегледа

И.ф. Главен прокурор Ваня Стефанова

Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрата.

Това заяви пред БНТ изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, като допълни, че ако данните в сигнала се потвърдят, очаква Стоев най-малко да се оттегли от поста.

Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи вчера, че сигналът е от миналия месец и е адресиран до Инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до главния прокурор, но инспекторатът към ВСС го е върнал като нередовен, тъй като подателят не е посочил своя ЕГН и не е описал в достатъчна степен обстоятелствата, свързани с твърдените нарушения.

В него, както съобщи министър Найденов, има твърдения за неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения и искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор.

Освен Инспектората към ВКП, проверка по случая извършва и Софийската градска прокуратура. Именно тя е компетентният орган, който трябва да прецени дали в сигнала се съдържат данни и за евентуално извършено престъпление от страна на високопоставения прокурор спрямо висшия полицейски началник.

В петък стана ясно, че Инспекторатът на ВКП извършва проверка и спрямо пернишкия прокурор Бисер Михайлов, чийто син Васил Михайлов бе открит преди десет дни от ГДБОП след близо едногодишно укриване от властите.

 

