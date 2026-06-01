Инспекторатът на ВКП проверява сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив, съобщи и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова

Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрата.

Това заяви пред БНТ изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, като допълни, че ако данните в сигнала се потвърдят, очаква Стоев най-малко да се оттегли от поста.

Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи вчера, че сигналът е от миналия месец и е адресиран до Инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до главния прокурор, но инспекторатът към ВСС го е върнал като нередовен, тъй като подателят не е посочил своя ЕГН и не е описал в достатъчна степен обстоятелствата, свързани с твърдените нарушения.

В него, както съобщи министър Найденов, има твърдения за неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения и искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор.

Освен Инспектората към ВКП, проверка по случая извършва и Софийската градска прокуратура. Именно тя е компетентният орган, който трябва да прецени дали в сигнала се съдържат данни и за евентуално извършено престъпление от страна на високопоставения прокурор спрямо висшия полицейски началник.

В петък стана ясно, че Инспекторатът на ВКП извършва проверка и спрямо пернишкия прокурор Бисер Михайлов, чийто син Васил Михайлов бе открит преди десет дни от ГДБОП след близо едногодишно укриване от властите.