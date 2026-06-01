Министър Найденов: Висш полицейски служител е подал срещу апелативния прокурор на Пловдив за оказан натиск

Сигналът е бил адресиран до Инспектората, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на този сигнал, каза Найденов.

Въпреки написаното в него, от Инспектората са го върнали като нередовен.

„Ако данните се окажат верни, които са изнесени в този сигнал, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения – за искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор.“

Найденов каза още, че сигналът е много подробен и изключително обстоятелствен. Въпреки това от Инспектората са го върнали като нередовен, тъй като подателят не е посочил своя ЕГН и не е описал в достатъчна степен обстоятелствата, свързани с твърдените нарушения“, обясни министърът.

Той подчерта, че въпросният сигнал е от месец април 2026 г. „По сигнала са предприети действия от г-н Янкулов, който го е препратил както до тогавашния министър на вътрешните работи Емил Дечев, така и до Върховната касационна прокуратура. Към настоящия момент обаче изглежда няма последващо развитие по случая – поне на мен не ми е известно такова“, допълни Найденов.

„В сигнала се съдържат сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения и за искане на лични услуги, свързани с член на семейството на апелативния прокурор. Не бих искал да влизам в повече подробности, но сигналът е изключително притеснителен„, заяви министърът.

Той подчерта, че ако подобни сигнали остават необработени и без отговор от институциите, които трябва да защитават подателите на сигналите, самата функция по подаването им се обезсмисля. „Тогава случаи като тези с прокурорския син, с апелативния прокурор и с Пепи Еврото ще останат неразрешени и ще тежат върху съдебната система„, допълни Найденов.

За промените в съдебната система

Министърът коментира и предложенията за промени в Закона за съдебната власт: „Предложените от „Прогресивна България“ промени са свързани с едно от изискванията на Конституцията, касаещо наличието на високи нравствени и професионални качества. Това изискване е абстрактно и тези качества не подлежат на цифрово измерение, но все пак трябва да се създадат достатъчно надеждни механизми, за да гарантират, че поне при встъпването на тези лица във ВСС, при процедурата за избора те притежават такива качества.“

Според Николай Найденов, през последните 10 години антикорупционните органи в България са пример за непоследователно развитие и каквато и да е визия. Затова и се създава нова антикорупционна комисия с разследващи функции:

„Създаваме нова комисия, с различни процедури за избор, които гарантират нейната независимост, с хора, които, преди да бъдат назначени, ще бъдат подложени на съответните тестове за интегритет за тяхната лоялност и в крайна сметка ще има преходен период, в който тези функции ще бъдат осъществявани съвместно с органите, които досега са ги осъществявали – от една страна, за да се създаде капацитет, от друга страна да има взаимен контрол.“

Правосъдният министър коментира и новината за преразглеждането на санкциите на Александър Манолев и санкциите по закона „Магницки“ заради съмнение в обективността на данните, заради които санкциите са наложени.

„Подобни действия трябва да намерят място и в извършването на подобни проверки на национално ниво, така че ако действително има такива данни тези лица да понесат отговорност на национално ниво. И разбира се, ако няма такива данни, ако се окажат неверни, те да получат своеобразна реабилитация на накърненото си добро име.“

Източник БНТ