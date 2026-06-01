Условна присъда за немарлива работата на акушерка, довела да смърт на новородено

De Fakto 01.06.2026 Законът Напишете коментар 146 Прегледа

Окръжният съд в Търговище призна за виновна 35-годишна акушерка причинила смъртта на новородено заради немарливо изпълнение на работата си. При  ежедневното обслужване  детето е получило удар в областта на главатаи се е стигнало тежка черепно-мозъчна травма и опасност за живота на бебето.

Съдът реши, че обвиняемата е нарушила основната дейност, като трябвало при най-малка промяна в състоянието на новороденото да информира веднага дежурния лекар. Тя не е изпълнила задължението си като дежурна акушерка да опише с рапорт състоянието на детето и настъпилите промени. Въпреки предприетите реанимационни действия бебето е починало.

На   С. И. през 2024 г. беше повдигнато обвинение за смърт за новородено, настъпила през месец март 2022 г.  Тричленен състав на окръжния съд тогава призна С. И. за невиновна по повдигнатите ѝ обвинения.  След обжалване от защитата на пострадалите и протест от държавното обвинение Апелативен съд – Варна се произнесе за връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Окръжен съд – Търговище.

В хода на производство са изслушани множество свидетели, както и петорна медицинска експертиза чрез видеоконферентна връзка. Деянието е престъпление по чл. 123, ал. 1 НК и съдът наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години с изпитателен срок от пет години (условно осъждане).

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в петнадесетдневен срок.

 

