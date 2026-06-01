ВСС обяви класираните кандидатите в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища

De Fakto 01.06.2026 Законът Напишете коментар 268 Прегледа

Класирането на кандидатите в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища е  публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съобщиха оттам.

В 7-дневен срок от датата на обявяването, кандидатите следва да подадат лично или по пощата, в деловодството на Висшия съдебен съвет, декларация по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт* на хартиен носител.

Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ засяга  класираните кандидати за младши съдии в рамките на обявените 30 (тридесет) конкурсни длъжности,  както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането.

*Образецът на декларация по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Важно/Правила и образци на заявления/Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес (pdf; xls).

