Последни новини
Home / Законът / Административен съд – Русе инициира диалог за въвеждане на електронното административно правосъдие

Административен съд – Русе инициира диалог за въвеждане на електронното административно правосъдие

De Fakto 02.06.2026 Законът Напишете коментар 208 Прегледа

Defakto.bg

Административен съд – Русе бе инициатор и домакин на широка междуинституционална работна среща, посветена на практическата подготовка на административните органи за
прилагането на измененията в АПК, свързани с електронната административна преписка,
електронното връчване и електронната комуникация със съда.

Новият режим влиза в сила от 01.07.2026 г. и изисква предварителна организационна, техническа и кадрова готовност. Форумът събра повече от 50 представители на близо 25
държавни и общински администрации, териториални структури на изпълнителната власт и публични институции от съдебния район, в който правораздава Административен съд – Русе.

Срещата се проведе под ръководството на изпълняващия функциите председател на съда съдия Росица Басарболиева, а практическият доклад бе представен от заместник-председателя съдия Ивайло Йосифов. Акцентът бе поставен върху изграждането на единен работен стандарт за обмен на електронни документи, който да осигурява бързина, проследимост, сигурност и  процесуална надеждност.
„Дигитализацията на административното производство и административното правосъдие е наш общ институционален ангажимент. Нейното успешно прилагане изисква своевременна подготовка, координирани действия и единни практически стандарти“, подчерта в началото на дискусията съдия Росица  Басарболиева.

По време на срещата бе представена пълна практическа информация относно измененията в АПК, приложими от 01.07.2026 г. Разяснени бяха ключовите правила на чл. 18а, чл. 29а – 29в, чл. 142б и чл. 152 АПК, както и преходните срокове за регистрация на институциите в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) ив Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) с цел осигуряване на техническа възможност за изпращане на преписките до съда.

В рамките на дискусията бяха обсъдени конкретни практически въпроси: активността на профилите в ЕПЕП и ССЕВ, валидността на квалифицираните електронни подписи, вътрешният ред за сканиране, заверяване, подписване и изпращане на документи,
техническите ограничения относно формат и размер на файловете, действията при технологична невъзможност и пр.

Основна цел на инициативата бе не само осигуряването на готовност за прилагане на новите законови изисквания, но и създаването на устойчив, сигурен и предвидим модел за електронно взаимодействие между съда и административните органи в полза
на гражданите, организациите и публичните институции.

Проведеният експертен форум утвърждава ролята на Административен съд – Русе като проактивна и новаторски ориентирана институция, която съчетава традициите на
правораздаването с модерните изисквания на цифровата трансформация и добрите практики на съвременното публично управление.

About De Fakto

Проверете също

Активност „отвътре“ няма да позволи във ВСС да влязат онези, които са гуляли с Нотариуса и са стояли прави пред Петьо Еврото

Независимият вот за изборните членове на Висшия съдебен съвет няма да  бъде гарантиран чрез каквито …

Апелативният прокурор на Пловдив отрича да е упражнявал натиск върху човек от полицията

Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев заяви в позиция,  разпространена до медиите,  че не е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване