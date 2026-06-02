Административен съд – Русе инициира диалог за въвеждане на електронното административно правосъдие

Административен съд – Русе бе инициатор и домакин на широка междуинституционална работна среща, посветена на практическата подготовка на административните органи за

прилагането на измененията в АПК, свързани с електронната административна преписка,

електронното връчване и електронната комуникация със съда.

Новият режим влиза в сила от 01.07.2026 г. и изисква предварителна организационна, техническа и кадрова готовност. Форумът събра повече от 50 представители на близо 25

държавни и общински администрации, териториални структури на изпълнителната власт и публични институции от съдебния район, в който правораздава Административен съд – Русе.



Срещата се проведе под ръководството на изпълняващия функциите председател на съда съдия Росица Басарболиева, а практическият доклад бе представен от заместник-председателя съдия Ивайло Йосифов. Акцентът бе поставен върху изграждането на единен работен стандарт за обмен на електронни документи, който да осигурява бързина, проследимост, сигурност и процесуална надеждност.

„Дигитализацията на административното производство и административното правосъдие е наш общ институционален ангажимент. Нейното успешно прилагане изисква своевременна подготовка, координирани действия и единни практически стандарти“, подчерта в началото на дискусията съдия Росица Басарболиева.

По време на срещата бе представена пълна практическа информация относно измененията в АПК, приложими от 01.07.2026 г. Разяснени бяха ключовите правила на чл. 18а, чл. 29а – 29в, чл. 142б и чл. 152 АПК, както и преходните срокове за регистрация на институциите в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) ив Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) с цел осигуряване на техническа възможност за изпращане на преписките до съда.

В рамките на дискусията бяха обсъдени конкретни практически въпроси: активността на профилите в ЕПЕП и ССЕВ, валидността на квалифицираните електронни подписи, вътрешният ред за сканиране, заверяване, подписване и изпращане на документи,

техническите ограничения относно формат и размер на файловете, действията при технологична невъзможност и пр.

Основна цел на инициативата бе не само осигуряването на готовност за прилагане на новите законови изисквания, но и създаването на устойчив, сигурен и предвидим модел за електронно взаимодействие между съда и административните органи в полза

на гражданите, организациите и публичните институции.

Проведеният експертен форум утвърждава ролята на Административен съд – Русе като проактивна и новаторски ориентирана институция, която съчетава традициите на

правораздаването с модерните изисквания на цифровата трансформация и добрите практики на съвременното публично управление.