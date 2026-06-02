Адв. Грета Ганева: Абсурдно Съдийската колегия отказа да установи, че делото „КТБ“ и всички наказателни дела от спеца в СГС, се гледат от незаконни състави

Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) с 5 на 3 гласа остави без разглеждане искането на защитата на бившия собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев, да установи нарушение поради неяснотата кой орган може да командирова съдия в съдебния състав, ако той – съдията, след закриването на спецсъда не е назначен в Софийски градски съд, а в Административния съд.

Допустимост на искането подкрепиха Галина Захарова, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – те смятат, че въпросът дали има нарушение е за обсъждане по същество.

Отказът коментира адв. Грета Ганева в профила си във Фейсбук.

Публикваме го без съкращения.

Днес Съдийската колегия на ВСС с гласовете на петима от тях не допусна да бъде разгледано искане за установяване на незаконност на съдебния състав по делото КТБ. Поздравявам членовете Атанаска Дишева, Цв. Пашкунова и Галина Захарова, които заеха принципна и правилна позиция.

До този момент не съм разгласявала, за да не се третира като упражняване на натиск, но днес няма да скрия гнева си от влиянието, което свинщината има върху институциите ни.

Какво се случва?

Делото КТБ е в съдебна фаза от 2016 г., вече сме 2026 г. и краят му не се вижда.

Образувано е и гледано в спецсъда, а след закриването му законът казва, че следва да бъде прехвърлено в СГС, което е сторено. Законът казва също, че съдебният състав, поради принципът на несменяемост, продължава да гледа делото до завършването му, като в случай, че съдията не е назначен в СГС, той се командирова. И точка.

В случая съдията Виржиния Петрова, която председателства състава не е назначена в СГС, а в Административен съд София- град. Следователно трябва да бъде командирована, както казва законът.

И така, от закриването на спецсъда и до сега съдията Виржиния Петрова е командирована със заповеди, издавани от председателя на Върховния административен съд.

Проблемът?

Проблемът е, че законодетелят не е дал власт на председателя на Върховния административен съд да командирова съдии от административните съдилища в общите, какъвто е случая.

Следователно заповедите са издадени от орган при липса на компетентност, което на прост юридически език означава, че са нищожни.

Щом заповедите за командироване на председателя на състава са нищожни,

то значи делото КТБ се гледа от НЕЗАКОНЕН състав.

А съгласно чл. 6 §1 ЕКПЧ и чл. 47, §2 от ХОПЕС всяко лице има право делото му да бъде разгледано от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон.

Какъв е ефектът, ако срещу вас се води дело от незаконен състав? За правото ще е точно същият, какъвто

би бил ако го гледат съседките от пейките пред блока- никакъв!

Само дето наказателната ви отговорност би била ангажирана от държавата в продължение на години без да ви е осигурила независим и безспристрастен съд, определен със закон, следователно принуден сте да търпите всичките негативни последици, съответно и вреди.

Ето такъв е случаят с подсъдимите по делото КТБ, което твърдим, че се гледа от незаконен съд в продължение на години.

Законът е предвидил при нарушения на условията и реда при командироване именно Съдийската колегия да ги установява,

след което, като ги установи, да прекрати командироването.

Изпратили сме от името на Цветан Василев искане по този ред до СК на ВСС.

След като видя проблема Комисията по атестиране и конкурси на ВСС, на свой ред изпрати искане до председателя на СГС за извършване на подробна справка как стоят нещата с всички останали дела, които се гледат или са били гледани при същата хипотеза- наказателни дела, изпратени от закрития спецсъд и гледани от съдебен състав със съдия, назначен в административен, командирован от председателя на Върховния административен съд.