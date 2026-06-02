Активност „отвътре“ няма да позволи във ВСС да влязат онези, които са гуляли с Нотариуса и са стояли прави пред Петьо Еврото

Независимият вот за изборните членове на Висшия съдебен съвет няма да бъде гарантиран чрез каквито и да е организационни мерки, ако избиращите не осъзнават отговорността си.
И това важи не само за народните представители, но и за съдиите, прокурорите и следователите.
Това коментира Андрей Янкулов, доскорошен министър на правосъдието по повод декларацията на прокурори и следователи за честен и свободен избор на нови представители във ВСС от професионалната квота.
Днешният призив на 75 прокурори и следователи от цялата страна и всички нива на съдебната система към техните колеги да не допускат натиск, указания и влияния върху избора си е поредна проява на безпрецедентното надигане през последните месеци на вътрешни авторитетни гласове от прокуратурата, които разбират необходимостта от качествена промяна в правосъдието.
Тези гласове се увеличават.
За да се случи промяната по адекватен начин, критична маса от хората отвътре също трябва да я поискат и да помогнат за налагането ѝ, а не да подхождат с традиционното отрицание и вътрешна отбрана, които като резултат водят до консолидиране около ръководните фактори.
А това неизменно означава и около онези от тях, за които има основателни съмнения, че са стояли прави пред Петьо Еврото или са гуляли с Мартин Нотариуса.
Със сигурност мнозинството от работещите в системата не иска да го ръководят такива хора.
Но за да се промени това, е необходимо излизане от зоната на комфорт с повече активност, която да се разпростре и върху издигането и подкрепата на алтернативен тип кандидатури на предстоящите избори за професионалната квота във ВСС от онези, които ще бъдат налагани от статуквото в системата.