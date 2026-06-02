Активност „отвътре“ няма да позволи във ВСС да влязат онези, които са гуляли с Нотариуса и са стояли прави пред Петьо Еврото

Това коментира Андрей Янкулов, доскорошен министър на правосъдието по повод декларацията на прокурори и следователи за честен и свободен избор на нови представители във ВСС от професионалната квота.

И това важи не само за народните представители, но и за съдиите, прокурорите и следователите.

Независимият вот за изборните членове на Висшия съдебен съвет няма да бъде гарантиран чрез каквито и да е организационни мерки, ако избиращите не осъзнават отговорността си.

За да се случи промяната по адекватен начин, критична маса от хората отвътре също трябва да я поискат и да помогнат за налагането ѝ, а не да подхождат с традиционното отрицание и вътрешна отбрана, които като резултат водят до консолидиране около ръководните фактори.

А това неизменно означава и около онези от тях, за които има основателни съмнения, че са стояли прави пред Петьо Еврото или са гуляли с Мартин Нотариуса.

Със сигурност мнозинството от работещите в системата не иска да го ръководят такива хора.