Апелативният прокурор на Пловдив отрича да е упражнявал натиск върху човек от полицията

Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев заяви в позиция, разпространена до медиите, че не е упражнявал натиск върху никого, като през цялата си 30-годишна кариера в съдебната система е работил в съответствие със закона, принципите на независимост и професионална етика.

Позицията му е по повод думите на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу него е подаден сигнал за натиск от висш полицай, в рамките на служебни взаимодействия между институциите.

Междувременно вчера и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова съобщи, че Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу пловдивския апелативен прокурор във връзка с подадения сигнал.

В позицията на Тихомир Стоев от днес се посочва още, че като прокурор и административен ръководител е поддържал професионални отношения и институционално взаимодействие с органите на МВР, включително чрез служебни срещи, свързани с координация на съвместната работа. Той изтъква, че уважава проверяващите институции и ще съдейства изцяло за изясняване на случая, като до приключването на проверката няма да коментира конкретни факти и обстоятелства.

Стоев изразява и притеснение от публично отправени обвинения към други прокурори от района на Апелативна прокуратура – Пловдив.

„Надявам се всички поставени въпроси да получат своя институционален отговор по законоустановения ред, така че магистратите да могат спокойно, независимо и отговорно да изпълняват своите служебни задължения“, подчертава в заключение Тихомир Стоев.