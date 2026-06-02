Отдадоха почит пред делото на Илия Цанов – защитник на Ботевите четници, след разгрома на четата

De Fakto 02.06.2026 Законът Напишете коментар 170 Прегледа

Снимки МП

Министърът на правосъдието Николай Найденов отдаде почит пред делото на Илия Цанов – защитник на Ботевите четници в процеса срещу тях след разгрома на четата и останал в историята като първия служебен защитник в България.

Церемонията се състоя пред паметната плоча на Илия Цанов, разположена на сградата на Националното бюро за правна помощ, по повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, както и по случай 191 години от рождението на бележития юрист.

В 12.00 часа присъстващите сведоха глави в едноминутно мълчание под звуците на сирените в памет на Христо Ботев и всички герои, отдали живота си за свободата на България.

Днес, в Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, се прекланяме пред героизма на всички, които са отдали живота си за България. Днес отдаваме почит и на една по-тиха, но не по-малко достойна смелост – смелостта да защитаваш правото, справедливостта и човешкото достойнство“, заяви министър Найденов.

Той подчерта, че Илия Цанов остава в историята не само като защитник на Ботевите четници, но и като пример за висок морал и професионална доблест. По думите му, в момент, в който от него се е очаквало единствено да поиска милост за обвиняемите, Цанов избира да защитава правото с аргументи, достойнство и кураж.

Министърът отбеляза още, че неслучайно церемонията се провежда пред сградата на Националното бюро за правна помощ, чиято мисия е да гарантира достъп до правна защита за всеки, особено за хората в уязвимо положение, жертвите на насилие, хората с увреждания и търсещите международна закрила.

По време на събитието адвокат Валентин Бенатов направи кратък исторически обзор на живота и делото на Илия Цанов, като припомни ролята му в защитата на Ботевите четници и приноса му за развитието на българската адвокатура.

На церемонията присъстваха заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева, председателят на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева, председателят на Висшия адвокатски съвет Стефан Марчев, адвокати, представители на юридическата общност и служители на Министерството на правосъдието и Националното бюро за правна помощ.

