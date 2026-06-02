Над 70 прокурори и следователи подкрепиха декларация за свободен и честен вот при избора на новия ВСС

Над 70 прокурори и следователи от органи на прокуратурата и следствието в цялата страна подкрепиха вчера декларация в подкрепа на свободното упражняване на правото на глас и гарантирането на честен, прозрачен и независим избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

Документът бе внесен днес ВСС, НС и МП от Георги Балков, доскорошен зам- правоъсден министър и Ралица Първанова.

Декларацията е подкрепена от прокурори и следователи от Върховната касационна прокуратура, апелативни, окръжни и районни прокуратури, както и от следствени отдели в различни съдебни райони на страната, които само за няколко часа вчера, са подкрепили декларацията.

Магистратите подчертават, че изборът на членове на ВСС е върховен акт на самоуправление, който следва да бъде проведен при пълна защита на свободната воля на всеки гласуващ и при висока степен на публичност и отчетност.

Те изразяват категорична позиция, че всякакви форми на външен или вътрешен натиск, субординационни указания, организирано влияние върху вота или вмешателство в личната преценка на магистратите са несъвместими с принципите на независимата съдебна власт и подкопават доверието в институциите.

Призовават Висшия съдебен съвет, Народното събрание и министъра на правосъдието да използват всички свои законови правомощия за гарантиране на свободен изборен процес и за предотвратяване на всякакви съмнения относно честността на вота.

В декларацията се отправя и апел към кандидатите за членове на ВСС да водят позитивна и открита кампания, основана на професионални качества, концепции и идеи за развитие на съдебната система, а не на зависимости, лобистки практики или обещания за кариерно развитие.

Според магистратите, бъдещият Висш съдебен съвет ще може да се ползва с необходимата легитимност единствено ако бъде избран чрез реално свободен вот, основан на личното убеждение на магистратите и защитен от всякакви форми на натиск.

„Независимостта на съдебната власт започва от честността на собствения ни избор. Свободният вот на магистратите е първата и най-важна гаранция за независим Висш съдебен съвет и за доверието в съдебното самоуправление.“, казват те.

Пълният текст на Д Е К Л А Р А Ц И Я

за осигуряване на свободен, честен и прозрачен избор на членове

на Висшия съдебен съвет от професионалната квота

Като действащи български прокурори и следователи, водени от

убеждението, че независимостта на съдебната власт е гръбнакът на правовата

държава, призоваваме Висшия съдебен съвет, Народното събрание и

Министъра на правосъдието на Република България, да положат всички

усилия и да упражнят в цялост правомощията си, за да гарантират пълна

свобода на правото на глас на всички магистрати в рамките на предстоящите

избори за членове на ВСС от професионалната квота.

Изборът на членове на Висшия съдебен съвет не е просто

административна процедура, а върховен акт на самоуправление и трябва да

бъде проведен в условия на високо обществено и професионално доверие.

Всеки опит за външен или вътрешен натиск, субординационни указания за

гласуване или вмешателство в личната преценка на магистратите за кого да

гласуват, е недопустим и подкопава както легитимността на избора, така и на

самата институция Висш съдебен съвет.

Настояваме за безпрекословно спазване на принципите на публичност

и отчетност на всеки етап от изборния процес, независимо дали ще се проведе

чрез хартиено, или електронно гласуване, за да се изключат всякакви

съмнения за манипулация на вота.

Никой магистрат не следва да търпи пряко или косвено неблагоприятни последици заради свободно формирана позиция, упражняване на правото на глас или подкрепа за кандидат.

Апелираме към кандидатите за членове на ВСС да се придържат към

най-високите стандарти на етика, да проведат позитивна кампания, в рамките

на която да изложат идеите си и единствено с тях да спечелят доверието на

колегите си. Именно безапелационно доверие е това, от което бъдещият

състав на Висшия съдебен съвет има нужда, и то започва от начина, по който

се печелят гласовете – чрез идеи и интегритет, а не чрез лобизъм и обещания

за кариерно израстване. Затова призоваваме настоящия Висш съдебен съвет

да създаде необходимите предпоставки за провеждане на реални дискусии по

концепциите на кандидатите за членове на новия му състав, които да са

фокусирани върху техните професионални качества и визия за реформи, както

и върху способността им да допринесат за възстановяване на доверието в

съдебното самоуправление.

Отправяме призив към колегите си, които ще упражнят правото си на

глас на този избор, да се водят единствено от своите ценности, убеждения и

вярата, че изборът им е за достойни техни колеги, които ще ги представляват

в новия състав на ВСС изцяло според направените от тях обещания и ще

полагат усилия да изпълняват заявените от тях цели, залегнали в концепциите

им. Призоваваме ги и да не се колебаят да сигнализират за всякакви форми на

вмешателство в изборния процес и нарушаването на тяхното право на избор.

Вярваме, че независимостта на съдебната власт започва от честността

на нашия собствен избор и затова сме убедени, че само чрез пълна отчетност

и защита на индивидуалната воля на всеки магистрат и гарантиране на

свободното упражняване на правото на глас без натиск и зависимости можем

да изградим Висш съдебен съвет, който да бъде ефективен гарант за

правосъдието в България.

Вносители:

Списък на подкрепилите декларацията:

1.

2. Георги Балков, РП Перник;

3. Ралица Първанова, СРП;

4. Сава Петров, ВКП;

5. Ивайло Занев, СГП;

6. Гергана Кюркчийска, СГП;

7. Цветелин Стоянов, ОСлО при ОП

Плевен;

8. Ивайло Илиев, ОП Кюстендил;

9. Дияна Илиева-Стоянова, ОП Плевен;

10. Цветан Маринов, АП Велико

Търново;

11. Николай Пачевски, ОП Плевен;

12. Божидар Качуров, ВКП;

13. Александър Михайлов, РП Пловдив;

14. Владимир Николов, ОП Плевен;

15. Илиян Илиев, СРП;

16. Гинка Чинова, РП Бургас;

17. Весела Младенова, РП Перник;

18. Гергана Колева, ОСлС Бургас;

19. Даниела Методиева, РП Кюстендил;

20. Милен Ставрев, ОП Варна;

21. Недялко Мавродиев, РП Пловдив;

22. Таня Димитрова, РП Стара Загора;

23. Ивайло Тодоров, РП Плевен;

24. Веселина Стоянова, РП Стара Загора;

25. Диана Маркова, РП Плевен;

26. Робертино Тодоров, РП Костинброд;

27. Блага Георгиева, РП Велико Търново;

28. Неделчо Тончев, РП Стара Загора;

29. Виктория Добрева-Иринина, РП

Кюстендил;

30. Галина Георгиева, РП Бургас;

31. Виолета Ангелова РП Бургас;

32. Мая Големанова, РП Ботевград;

33. Георги Попов, РП Бургас;

34. Венцислав Фердинандов, ОП Плевен;

35. Иво Радев, ОП Плевен;

36. Керка Дюлгерска, РП Бургас;

37. Светла Стоянова, РП Бургас;

38. Росен Кръстев, РП Плевен;

39. Лиляна Станчева, РП Плевен;

40. Таня Обретенова-Пилищарова, РП

Монтана;

41. Мария Георгиева, РП Плевен;

42. Явор Парнаров, РП Костинброд;

43. Марияна Сиракова, ОП Кюстендил;

44. Мирослава Митева, РП Плевен;

45. Живко Велев, РП Стара Загора;

46. Венета Николова, РП Стара Загора;

47. Добринка Матеева, РП Плевен;

48. Веселина Николова, РП Пловдив;

49. Мая Тончева, РП Плевен;