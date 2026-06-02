Николай Найденов: Установени са всички собственици и нотариуси по случая „Баба Алино“

Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая „Баба Алино“, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов.

Той уточни, че са изискани всички обяснения и при наличие на виновно поведение – то ще бъде санкционирано.

Правосъдният министър съобщи още, че от затвора в Бобов дол са поискали да бъде променен режимът на изтърпяване на присъдата на Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“, от общ на по-тежък.

Причината са нарушения на реда, едно от които е сбиване, предизвикано от него тази сутрин.