Бойко Рашков: Олег Неврозов е в Турция, в България е използван в процеса срещу кмета на Варна

Олег Невзоров, който е собственик на украинската корпорация КУБ, построила незаконното селище край Варна, се намира в Турция – това съобщи Бойко Рашков в кулоарите на парламента, каот се позова на собствени източници.

„Да, имам такава информация, че е преминал през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера, че се намира в Турция. Вероятно, предполагам, че той не иска да се завърне в Украйна, защото подлежи на военна мобилизация.

Щом е тук и ние не го предаваме, напротив. Ползваме го доста охотно за участие в наказателни процеси срещу Благомир Коцев. Първо му забраняваме да влиза в страната, после отменяме тази заповед, за да може да бъде използван. Дали представлява опасност за националната сигурност – не е толкова важно, важното е да участва в процеса срещу кмета на Варна.“

Рашков заяви, че чрез бездействие прокуратурата е съдействала незаконния строеж в Баба Алино да се случи.

Разясни, че в момента тече разследване на случая „за документно престъпление, за съставяне и използване на неистински документи, които се използвани пред съответните служби – службата по кадастър, службата за местни данъци такси във Варна, с цел тези документи да послужат за евентуално узаконяване на незаконно изградените постройки“.

Бившият вътрешен министър заяви също, че банката, от която бяха изнесени средства в чували за строежа на АМ „Хемус“, е финансирала някои от обектите в Баба Алино. Името ѝ е „Асет Банк Интернешънъл“, поясни той.

Той показа писмо от Районната прокуратура във Варна до Регионалната нотариална камара в морския град от 28 май тази година, от което става ясно, че е имало сигнали за дейността на групировката КУБ още през 2023 г., когато вече е имало изградени сгради.

Това, според Бойко Рашков, противоречи на твърденията на бившия кмет на града Иван Портних, че по време на неговото управление не е имало строителство в местността.

В писмото се отправя предупреждение към нотариусите да не изповядват сделки за закупуването на имоти:

„ Тепърва ние ще си изясним какво представлява групировката КУБ. Предполагам, че Невзоров, който се явява управител на тази групировка КУБ, е в много тясна връзка с посланик Илашчук.“

Бойко Рашков смята, че украинската посланичка трябва да бъде извикана за среща в Министерството на външните работи.