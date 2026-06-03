ЕК предложи да бъде открита процедура за прекомерен дефицит на България

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Европейската комисия предложи днес откриването на процедура при прекомерен дефицит за България, тъй като според данните на Брюксел през 2025 години той е бил 3,5 от БВП, а през тази година се очаква са бъде 4,1%, а следващата – 4,3 %.

Според високопоставен представител на ЕК прекомерният дефицит в България не е свързан с приемането на еврото, а по-скоро с политическата нестабилност през последните години и честата смяна на служебни правителства.

Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от БВП през 2024 г. до 3,5 % от БВП през 2025 г.

Увеличението му през м.г. се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за „Българския енергиен холдинг“, се казва в доклада за страната ни.

Откук нататък думата има Икономическият и финансов комитет – това е консултативния орган на Европейския съюз. Комитетът подпомага Съвета на ЕС и Европейската комисия с анализи и становища относно икономическото и финансовото състояние на държавите членки. В срок от две седмици той трябва да даде своето становище дали подкрепя предложението на ЕК за откриването на процедура по прекомерен дефицит. След това комисията ще предложи на Съвета да установи наличието на прекомерен дефицит, както и нетен план за разходи за коригирането му.

България е единствената държава, за която днес бъде предложена такава процедура. Няколко други държави са поставени под наблюдение, но все още няма предложение за откриването на процедура.