Общият съд на ЕС отмени контрола на Мета над посредническа онлайн услуга Marketplace

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Общият съд отменя решението за определяне на Meta като контролиращо достъпа предприятие в частта за Marketplace

Същевременно запазва определянето на Meta по отношение на нейната междуличностна съобщителна услуга Messenger

Това реши днес Общият съд на ЕС по дело T-1078/23|Meta Platforms/Комисия, съобщи пресслужбата на съда.

Meta Platforms, Inc. е американско технологично предприятие, което управлява социалните мрежи Facebook и Instagram, както и други цифрови услуги.

Предистория на спора

С решение от 5 септември 2023 г. Европейската комисия определя Meta за контролиращо достъпа предприятие съгласно Акта за цифровите пазари („АЦП“)1. Тя приема, че

редица услуги, предоставяни от Meta, представляват поотделно основни платформени услуги, по-конкретно Facebook, като онлайн социална мрежа, Messenger, като междуличностна съобщителна услуга и Marketplace, като посредническа онлайн услуга.

Комисията счита, че Meta е достигнало количествените прагове, предвидени в АЦП, което дава основание да се презумира, че отговаря на условията, за да бъде определено за контролиращо предприятие, както и че посочените по-горе услуги представляват важни портали, чрез които бизнес ползвателите достигат до крайните ползватели.

Освен това Комисията приема, че представените от Meta доводи не пораждат съмнение във валидността на тези презумпции.

Meta подава жалба за отмяна на това решение в частта, в която Messenger и Marketplace са квалифицирани като важни портали по смисъла на АЦП.

Решението

С решение от днес Общият съд на Европейския съюз отменя решението за определяне на Meta като контролиращо достъпа предприятие в частта за Marketplace, като същевременно запазва определянето на Meta по отношение на нейната междуличностна съобщителна услуга Messenger.

Що се отнася до Messenger, Общият съд потвърждава, че тази услуга представлява междуличностна съобщителна услуга без номер2, която е отделна от услугата за социална мрежа Facebook. Той отбелязва, че Messenger се предлага посредством самостоятелни приложения, че може да се използва независимо от социалната мрежа, както и че Meta популяризира специфични за тази услуга инструменти, които позволяват

на предприятията да комуникират с ползвателите. Доводите относно интегрирането на услугите, не поставят под въпрос това заключение.

Общият съд постановява също, че Комисията не е допуснала грешка, като е приела, че Messenger самостоятелно е важен портал. Всъщност, когато Комисията изчислява крайните ползватели на Messenger, за да определи дали техният брой достига количествения праг, предвиден в АЦП, тя не е длъжна да отчита само ползвателите на Messenger, които не са ползватели и на Facebook.

Освен това Общият съд посочва, че при липсата на представени от страна на Meta достатъчно обосновани доводи, които очевидно да породят съмнение в презумпциите, предвидени в АЦП, Комисията не е била длъжна да започне проучване на пазара

преди да заключи, че Messenger е важен портал.

Накрая, Общият съд приема, че правото на защита на Meta е било спазено изцяло.

Що се отнася до Marketplace, на първо място, Общият съд припомня, че законосъобразността на акт на Съюза трябва да се преценява въз основа на фактическите и правните обстоятелства, които са съществували към датата на приемането му.

Той постановява, че при преценката за квалифицирането на Marketplace като

основна платформена услуга от типа посредническа онлайн услуга, Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото, доколкото е приела, че може да се основе единствено на информацията от последните три години, предшестващи определянето, без да взема предвид промените, настъпили в края на юли 2023 г.3

На второ място, Общият съд констатира, че решението не е достатъчно мотивирано, доколкото Комисията не е направила конкретен анализ на тези промени, нито е обяснила тяхното отражение върху заключението, че Marketplace позволява на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги, което е необходимо условие за квалифицирането на дадена услуга като посредническа онлайн услуга.

В това отношение изтъкнатите в решението мотиви остават хипотетични и непълни. При това положение Общият съд приема, че решението не отговаря на изискванията за мотивиране в частта за Marketplace, тъй като не дава възможност нито Meta да разбере причините за квалифицирането си като основна платформена услуга от типа посредническа онлайн услуга, нито съдът на Съюза да упражни своя контрол.

Поради това решението е отменено в частта, в която Meta се определя за контролиращо достъпа предприятие във връзка с Marketplace.

1 Регламент (ЕС) 2022/1925 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2022 година за достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор и за изменение на директиви (ЕС) 2019/1937 и (ЕС) 2020/1828 (Акт за цифровите пазари).

2 „Междуличностна съобщителна услуга без номер“ означава онлайн съобщителна услуга, която позволява на лицата да комуникират помежду си пряко в Internet, без да използват традиционен телефонен номер. Става въпрос например за услуги за изпращане на

съобщения в реално време, приложения за чат или видео и аудио разговори посредством приложение.

3 Тези промени, въведени на 31 юли 2023 г., се изразяват в ограничаване на броя обяви, които може да публикува ползвател, и водят до

отпадане на критерия, използван от Комисията за идентифициране на бизнес ползвате