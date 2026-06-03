Заместниците на Сарафов не искат да заемат поста му, откриха процедура за избор на титулярен шеф на НСлС

Прокурорската колегия (ПК) отложи точката за определяне на изпълняващ функциите „директор“ на Национална следствена служба и откри процедура за избор на титуляр на поста.

Отлагането се наложи поради липса на съгласие от двамата зам. – директори Ивелина Христова и Илиян Танчев да поемат временното ръководство на НСлС.

Но тъй като директорът на НСлС е и зам. – главен прокурор, ПК определи 3 -дневен срок на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова да направи предложение кой да бъде определн да изпълнява функцията и. ф. директор.

Официално колегия, откри процедура за избор на титулярен ръководител на НСлС, тъй като законът я задържава да направи това в 7- дневен срок от освобождаване на поста.

Предложения за титуляр могат правят трима членове на прокурорската колегия, главният прокурор и министърът на правосъдието.

„Членовете на прокурорската колегия няма да правят предложение за директор на НСлС“, каза Огнян Дамянов, а „доколкото знам предложение няма да прави и и.ф. главен прокурор , допълни той.

На 22 април април Сарафов подаде оставка най-напред като и.ф. главен прокурор, след като продължително изпълняваше функцията извън законовия срок и се завърна като шеф на националното следствие и зам. главен прокурор.

На 27 май последва и втора оставката му като директор на Националната следствена и зам. главен прокурор. В момента е редови следовател в НСлС.

В дневния ред на колегията бе включено и искане от и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова за временно отстраняване от длъжност на магистрат, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ. В разпоредбта е записано, че тя може да се прилага,

Преди десетина дни стана известно , че прокурор Маринела Марчева от районната прокуратура в Добрич е обвинена в разгласяване на служебна тайна.

Прокурорската колегия обаче ва днешното си заседание реши да не отстранява прокурорката. Решението може да бъде обжалвано.

По предложение на административния ръководител на Софийска районна прокуратура от поста заместник-районен прокурор бе освободена Лилия Кариева, а на нейно място да бъде назначена Мирослава Бойкова Чифчиева-Георгиева, прокурор в Районна прокуратура – Перник.