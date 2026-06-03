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ПРБ подкрепя законодателните мерки за изтеклите мандати на органите на съдебната власт

De Fakto 03.06.2026 Законът Напишете коментар 161 Прегледа

Defakto.bg
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова

  Прокуратурата споделя необходимостта от законодателни мерки, свързани с изтеклите мандати на органите на съдебната власт и произтичащата от това правна несигурност – това се казва в съобщение по повод в внесеното в Народното събрание становище на ПРБ по приетия на първо гласуване общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

ПРБ оценява положително усилията на народните представители, насочени към преодоляване на продължителната институционална криза в съдебната система, посочват оттам.

В становището  се изразява принципно съгласие със заявеното в мотивите към законопроекта разбиране за необходимост от спешни законодателни мерки, свързани с изтеклите мандати на ВСС и Инспектората и произтичащата „от това правна несигурност по отношение легитимността на решенията им и създадените у обществото съмнения за наличието на зависимости и влияния в съдебната система“.

Позицията на ПРБ по промените в ЗСВ е изложена в 19 точки.  Във всяка от тях са развити конкретни съображения и аргументи относно предлаганите промени, касаещи процедурите по избор на нови членове на ВСС, критериите за нравствените и професионални качества на кандидатите, органите, които ги предлагат, заложените срокове и др.

Прокуратурата на Република България споделя разбирането, че преодоляването на институционалната криза в съдебната власт и повишаването на общественото доверие в нея е от критична важност за функционирането на съдебната система в съответствие с принципа за върховенство на закона, гласи съобщението да медиите.

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