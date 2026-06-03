Премиерът: От идната седмица министрите започват да изнасят данни за безстопанственост, разхищения и безсрамни заплати

Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните пет години са резултат от отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди левове.

Финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи – над 8,5 млрд. евро., заяви финансовият министър Гълъб Донев.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи – средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“ и които едва сега излизат наяве.

Министърът заяви, че години наред бюджетът е бил поставян под натиск заради безконтролно увеличаване на разходите за заплати в публичния сектор, социални плащания и компенсации за бизнеса и домакинствата. Причината, за него е, че управляващите мнозинства са преследвали одобрението на определени обществени групи, но сметката ще бъде платена от всички.

По думите му именно плащания, отлагани през 2024, 2025 и 2026 г., са били извадени на показ след встъпването в длъжност на редовното правителство на 8 май 2026 г.

До 30 април тази година служебното правителство е трябвало да представи на Европейската комисия годишен доклад за изпълнението на Националния средносрочен фискално-структурен план за периода 2025 – 2028 година, но не го е направило. Така че всичко ново, с което Европейската комисия ще излезе днес в своя доклад, е на базата на данни за 2025 г.

Последно: Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли с т.нар. швейцарско правило със 7,8% – това, което се получава като среден коефициент от средногодишната инфлация и средногодишния осигурителен доход за предходната година, обяви Донев, цитиран от БТА.

По отношение на ковид добавката от 60 лв., която се изплаща съм пенсиите, Донев припомни, че тя беше включена през 2022 г. и вече няколко пъти правителствата правиха опит да преустановят изплащането ѝ, защото тя няма нищо общо с осигурителния принос и антиковид мерките са преустановени във всички други държави.

Ковид добавката няма да бъде изплащана за новоотпуснатите пенсии след 1 юли, обяви Донев. За всички отпуснати пенсии тя се запазва в размер от 60 лв. и ще бъде индексирана с коефициента, който се получава за осъвременяване на пенсиите по „швейцарското правило“ от 1 юли, съобщи вицепремиерът.