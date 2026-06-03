Задържани са петима за източване на 500 000 евро от НЗОК и НОИ в Пловдив

Петима души, сред които двама практикуващи лекари, са задържани при разследване на схема за източване на средства от НЗОК и НОИ в Пловдив.

4000 фалшиви пациенти, на които са отчитани фиктивни прегледи и болничен престой, и без нужда са почивали в санаториуми, е установила прокуратурата в Пловдив.

Обвиняемите са отчитали фиктивни прегледи и медицински манипулации чрез вписване на хора като пациенти, без реално да са получавали медицинска помощ, съобщиха днес на брифинг Ваня Христева, окръжен прокурор, Димитър Пехливанов, зам.-окръжен прокурор, ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР в Пловдив, и комисар Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция“.

Схемата е организирана от двама лекари, помагали са им и трима техни роднини, които също са арестувани след разследване на „Икономическа полиция“, продължило близо 5 месеца. До момента само за една година установената щета за бюджета на здравната каса и НОИ е близо 500 000 евро.

Задържаните са обвинени за съучастие в организирана престъпна група, създадена с користна цел – пране на пари и източване на средства от НЗОК, като са декларирани фиктивни прегледи и манипулации.

В схемата са участвали още няколко души, които са подпомагали обвиняемите, за да си набавят хора, вписвани като пациенти, на които не са извършвани прегледи и физиотерапевтични процедури.

Впоследствие същите хора са изпращани в специализирани болници за рехабилитация и са провеждани едноседмични лечебни курсове.

Привлеченият като обвиняем организатор на групата е физиотерапевт, управител на три дружества за физиотерапия и рехабилитация и в тези центрове са набирани хора фиктивно, които да бъдат вписвани в направленията, използвани пред специализираните болници (санаториуми).

За 24 часа е задържан директорът на Специализираната болница за рехабилитация в село Баните, област Смолян. Задържаните лекари са ортопед и физиотерапевт.

Предстои да бъдат разпитани всички 4000 пациенти, ползвали пътеките по документи.

Проверява се дейността на санаториумите за една година назад.