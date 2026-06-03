ВАС потвърди, че фирмата „Био Майнинг“ на бизнесмена Румен Гайтански дължи разноски за събарянето на незаконен строеж

Върховният административен съд остави в сила решение Решение № 38254/18.11.2025 г. на Административен съд – София град (АССГ), с което като неоснователна е отхвърлена исковата молба на „Био Майнинг“ срещу Главния архитект на Столична общинага. Той издаде три заповеди на дружеството да заплати нареденота премахване на незаконен строеж на язовир „Искър“, изграден без строителни книжа.

Съдебното решение не се отнася до знаковата голяма триетажна сграда, построена от фирмата „Био Майнинг“ на бизнесмена Румен Гайтански на територията на Държавно ловно стопанство „Искър“ близо до язовира.

Сега става дума за друга, едноетажна работилница построена през 2020 г. от „Био майнинг“ АД в имот, публична държавна собственост, без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж, която през 2021 г. бе атакувана като незаконна от агенцията по горите.

Първоначални адресати на трите заповеди за премахване на сторежа са „Югозападно държавно предприятие“ ДП – Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Искър“ и „Био Майнинг“ АД, като изпълнител на строежите.

По късно съдът отмени заповедите на „Югозападно държавно предприятие“ ДП – Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Искър“ за превхаване на строежите, като пътвърди, че „Био Майнинг“ АД е задължено да премахне постройките.

Анализът на доказателствата по делото показват, че предметът на заповедта за премахване засяга нов строеж, за който не са налице одобрени инвестиционни проекти, липсва и издадено разрешение за строеж.

Касационната инстанция отхвърля доводите в жалбата на „Био майнинг“, че е в изпълнение на сключен договор за съвместна дейност, дружеството е осъществило текущ ремонт на съществуващ стар навес.

От извършена проверка се установява наличието на нова сграда, различна по форма и размери от съществуващия на нейно място стар навес, както и годината на изграждането й, посочват от ВАС. В подкрепа на тези изводи е и заключението на допуснатата и приета съдебно-техническа експертиза, според която без съмнение е налице изцяло нов строеж, изпълнен след 2017 г.

Липсата на инвестиционни проекти и разрешение за строеж, характеризират сградата като незаконна, а годината на изграждането й не допуска приложението на нито една от хипотезите за търпим строеж, заключава съдът.

Върховните съдии приемат, че първоинстанционният съд е постановил правилно и обосновано решение и не са настъпили нови обстоятелства, които да възпрепятстват изпълнението срещу „Био Майнинг“ АД. Поради това съдебният акт на АССГ е валиден, допустим и правилен, и следва да бъде оставен в сила.

Решението е окончателно.