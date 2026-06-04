Да 22 юни ВКС приема заявления за участие в Комисията по атестирането и конкурсите на един граждански и двама накаказателни съдии

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

За попълване на състава на Комисията по атестирането и конкурсите предстои провеждането на процедура по избор от Пленума на Върховния касационен съд на един действащ съдия за неин член със специализация по гражданско право и двама действащи съдии за нейни членове със специализация по наказателно право.

Съставът на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани по реда на чл. 37, ал. 5 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд – двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право.

На 15.07.2026 г. изтича едногодишният срок, за който Таня Орешарова-Банкова – съдия във Върховния касационен съд, Веселина Ставрева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, и Асен Попов – съдия в Окръжен съд – Варна, са избрани да изпълняват задълженията на членове на Комисията по атестирането и конкурсите.

Затова до ръководителите на апелативните, окръжните и военните съдилища са изпратени писма относно възможността за подаване във Върховния касационен съд на заявления от съдиите за участие в процедурата в срок до 22.06.2026 г. включително.

Към заявленията трябва да се приложат автобиография и документи за съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ЗСВ. Кандидатите следва да отговарят и на критериите, предвидени във Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. На членовете на Комисията е предоставена възможност да участват дистанционно чрез видеоконферентна връзка в провеждането на заседанията.

Документите се подават лично, по пощата или по електронен път: sandra_mladenova@vks.bg.