Делегация на Конституционния съд на България на официално посещение в Конституционния съвет на Френската република

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Делегация на Конституционния съд на България беше на официално посещение в Конституционния съвет на Френската република в Париж.

Българската делегация пристигна във френската столица по покана на Съвета и бе представена от председателя на Конституционния съд Павлина Панова, конституционните съдии Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети, както и от юристите в Съда Александър Цеков и Стилияна Стоянова.

В рамките на визитата представителите на Конституционния съд на Република България са провели среща с председателя на Конституционния съвет Ришар Феран.

Визитата е продължила с двустранна работна среща, на която двете конституционни юрисдикции са имали възможност да обменят идеи и опит, свързани с практиката им. От страна на домакините участие са взели а Вероник Малбек, член на Конституционния съвет, Алин Атчрими, старши специалист в кабинета на председателя, както и Катрин Льороа, главен секретар на Конституционния съвет, и Стефан Котин, ръководител на Документационния център на Съвета.

Темите, които са обсъдени, включват политическите права, законността на изборите и контрола върху финансирането на политическите партии, както и свободата на изразяване във връзка с фалшивите новини като заплаха за демокрацията.