Депутатите създадоха 24 постоянни парламентарни комисии, 15 от тях оглавява мнозинството, 9 – опозицията (пълен списък)

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Окончателно Народното събрание избра ръководства и членовете на 24 постоянни парламентарни комисии, чиито брой след промяна в правилника, бе намален от 25.

Управляващите от „Прогресивна България“ (ПБ) оглавяват 14 плюс една от общо 24-те комисии.

Проф. Янка Тянкова и Константин Проданов остават начело Правната и на Бюджетната комисии, след като ръководиха временните комисии с тези ресори.

Антон Кутев оглавява Комисията по култура и медии, а председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов – на Комисията по външна политика.

ГЕРБ получават три председателски места – комисиите по здравеопазване – Костадин Ангелов, по иновациите и дигиталната трансформация – Томислав Дончев и по туризма – Росица Кирова.

ДПС и ДБ имат по две, съответно в Комисиите по околната среда и водите и по правата на човека и вероизповеданията (Халил Летифов и Атидже Вели) и в Комисиите по взаимодействие с гражданското общество и по транспорт и съобщения (Александър Симидчиев и Йордан Иванов).

ПП и „Възраждане“ ще ръководят по една комисия – Венко Сабрутев ще е начело на Социалната комисия, а Ангел Георгиев – за българите извън страната.

Лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски не членуват в нито една комисия. Бившият премиер Росен Желязков и лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов ще са редови членове в две.

Ето и пълния списък на парламентарни комисии с членове, председател и зам.-председатели:

Комисия по бюджет и финанси: председател – Константин Проданов (ПБ); зам.-председатели – Светла Коджабашева (ПБ), Теменужка Петкова (ГЕРБ – СДС), Асен Василев (ПП); членове: ПБ – Георги Григоров, Георги Чакъров, Милен Трифонов, Стефан Белчев, Румяна Петрова Мариям Сакъз, Здравко Марков, Димитър Здравков, Георги Митов, Витко Вълчев, Момчил Петров; ГЕРБ-СДС – Десислава Танева, Владислав Горанов и Красимир Вълчев; ДПС – Айтен Сабри, Атидже Вели; ДБ – Мартин Димитров и Владислав Панев; ПП – Венко Сабрутев; „Възраждане“ – Цончо Ганев.

Комисия по правни въпроси: председател – Янка Тянкова (ПБ); зам.-председатели – Олга Борисова (ПБ), Хамид Хамид (ДПС) и Надежда Йорданова (ДБ); членове: Силвия Христова, Николета Тодорова, Милен Трифонов, Иван Вачев, Даниела Николова-Кършева, Александра Вълчева, Елена Нонева, Десислава Костова, Надежда Колева-Стойчева, Стела Загорчева-Серафимова, Димитър Петров от ПБ; Стефан Арсов, Рая Назарян, Стефан Мирев и Красимир Терзиев от ГЕРБ-СДС; Калин Стоянов (ДПС); Любен Иванов (ДБ); Стою Стоев и Велислав Величков (ПП); Петър Петров („Възраждане).

Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия: председател – Стефан Белчев (ПБ); зам.-председатели – Катя Стайкова (ПБ), Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и Мартин Димитров (ДБ); членове: от ПБ – Стефан Белчев – председател, Катя Стайкова – зам.-председател и членове: Стефан Цанков, Иван Мавродиев, Рашид Узунов, Светла Коджабашева, Даниел Парушев, Иван Ангелов, Радослав Вълчев, Николай Косев, Константин Проданов, Слави Василев и Явор Гечев; от ГЕРБ-СДС – Румен Христов, Красимир Терзиев и Цвета Караянчева; от ДПС – Байрам Байрам и Димитър Аврамов; от ДБ – Мартин Димитров и Джипо Джипов; от ПП – Богдан Богданов и Ивайло Шотев, а от „Възраждане“ – Борис Аладжов.

Комисия по енергетика: председател – Румяна Петрова (ПБ); зам.-председатели – Стефан Цанков (ПБ), Жечо Станков (ГЕРБ-СДС), Радослав Рибарски (ПП); членове: ПБ – Стоян Петров, Рашко Динков, Лорин Лоринков, Петър Янков, Валентин Петров, Михаил Михайлов, Здравко Огнянов, Мирослав Митков, Тихомир Тотев, Симеон Иванов, Стефан Свиленов; ГЕРБ – СДС – Делян Добрев, Красен Кръстев; ДПС – Иво Цанев и Сейфи Мехмедали; ДБ – Ивайло Мирчев и Владислав Панев; ПП – Мирослав Иванов; „Възраждане“ – Искра Михайлова.

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление: председател – Мартин Жлябинков (ПБ); зам.-председатели – Георги Чакъров (ПБ), Николай Нанков (ГЕРБ-СДС), Коста Стоянов („Възраждане“); членове: ПБ – Живка Бочуковска, Ивайло Петров, Димитър Тодоров, Стефан Сабрутев, Здравко Огнянов, Момчил Терзийски, Георги Георгиев, Румен Мунтянов, Милена Недева, Рашко Динков и Васил Филев; ГЕРБ-СДС – Валери Лачовски, Росица Кирова и Теменужка Петрова; ДПС – Искра Михайлова-Копарова и Тансер Бейти; ДБ – Стела Николова и Катя Панева; ПП – Йордан Терзийски и Богомил Петков; „Възраждане“ – Коста Стоянов.

Комисия по външна политика: председател – Петър Витанов (ПБ); зам.-председатели – Слави Василев (ПБ), Георг Георгиев (ГЕРБ – СДС) и Ивайло Шотев (ПП); членове: ПБ – Стоян Тричков, Александър Узунов, Димитър Кънев, Нихал Юзерган, Димитър Петров, Вяра Петрова, Иван Ангелов и Иван Лалов; ГЕРБ-СДС – Деница Сачева и Даниел Митов; ДПС – Искра Михайлова и Джем Яменов; ДБ – Надежда Йорданова и Йордан Иванов; ПП – Ивайло Шотев; „Възраждане“ – Ангел Георгиев.

Комисия по отбрана: председател – Иван Лалов (ПБ); зам.-председатели – Цветомир Цветанов (ПБ), Ивайло Мирчев (ДБ) и Ивелин Първанов („Възраждане“); членове: ПБ – Цветомир Цветанов, Валентин Гечевски, Александър Узунов, Данаил Петков, Христо Симеонов Галин Дурев, Красимир Иванов, Иван Димитров и Здравко Марков; ГЕРБ-СДС – Владислав Горанов, Георг Георгиев и Александър Иванов; ДПС – Иво Цанев и Неждет Шабан; ДБ – Ивайло Мирчев и Атанас Славов; ПП – Радослав Рибарски; „Възраждане“ – Ивелин Първанов.

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове: председател – Галин Дурев (ПБ); зам.-председатели – Емине Гюлестан (ПБ), Евгени Дянков (ГЕРБ-СДС); Богдан Богданов (ПП); членове: ПБ – Христо Симеонов, Пламен Тодев, Миролюб Адамов, Тихомир Кръстев, Асен Бабачев, Нели Андреева, Маломир Власов и Таня Николова; ГЕРБ-СДС – Евгени Дянков, Томислав Дончев и Жечо Станков; ДПС – Фатима Йълддъс; ДБ – Калоян Иванов; ПП – Богдан Богданов; „Възраждане“ – Искра Михайлова

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред: председател – Петър Тодоров (ПБ); зам.-председатели – Красимир Иванов (ПБ), Даниел Митов (ГЕРБ-СДС) и Петър Петров („Възраждане“); членове: ПБ – Румен Миланов, Георги Митов, Даниела Георгиева, Иван Вачев, Димитър Балев, Емил Денков, Цветомир Цветанов и Тодор Барболов; ГЕРБ-СДС – Даниел Митов, Христо Терзийски и Младен Маринов; ДПС – Калин Стоянов и Хамид Хамид; ДБ – Божидар Божанов и Атанас Атанасов; ПП – Бойко Рашков; „Възраждане“ – Петър Петров.

Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения: се състои от 12 членове, излъчени на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. Председателят се избира на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи. От ПБ Румен Миланов бе определен за ротационен председател, Петър Тодоров – за член; от ГЕРБ-СДС Христо Терзийски бе определен за ротационен председател, Младен Маринов – за член; от ДПС Станислав Анастасов бе излъчен за ротационен председател, Байрам Байрам – за член; от ДБ за ротационен председател бе определен Атанас Атанасов, Александра Стеркова – член; ПП – Бойко Рашков за ротационен председател и Асен Василев за член; „Възраждане“ – Ивелин Първанов за ротационен председател и член на комисията.

Комисия по земеделието, храните и горите: председател Явор Гечев (ПБ); зам.-председатели – Тодор Джиков от ПБ, Шендоан Халит от ДПС и Любен Иванов от „Демократична България“; членове: ПБ – Фатме Рамадан, Георги Георгиев, Радослав Вълчев, Светлана Тошева, Маломир Власов, Рашид Узунов, Стела Илиева, Таня Гюрюшева-Николова, Димитър Кънев, Стелиян Гандев и Петър Стойчев; ГЕРБ-СДС: Десислава Танева, Георги Станков, Румен Христов и Цвета Караянчева; ДПС – Шендоан Халит (зам.-председател) и Димитър Аврамов – член; ДБ – Любен Иванов (зам.-председател) и Свилен Трифонов – член; ПП – Айлин Пехливанова; „Възраждане“ – Кръстьо Врачев.

Комисия по труда, демографската и социалната политика: председател Венко Сабрутев. В комисията влизат: от ПБ – Мария Тодорова – зам.-председател, и членове – Диана Димитрова, Красимир Папазов, Стоян Петков, Александър Попов, Надежда Колева-Стойчева, Румен Мунтянов, Георги Петров, Павлина Ковачева, Милена Недева, Мирена Гуглева-Иванова, Даниела Георгиева и Петър Витанов; от ГЕРБ-СДС – Илиана Жекова, като от парламентарната група не попълниха квотата си в състава на комисията. От ДПС са Левент Апти – зам.-председател, и Айтен Сабри. Членове на комисията от ДБ са Анна Бодакова и Стела Николова. От ПП в състава ѝ влизат Венко Сабрутев – председател, и Стою Стоев – член, и от „Възраждане“ е Георги Георгиев – заместник-председател на социалната комисия.

Комисия по образованието и науката: председател Димитър Здравков (ПБ). Комисията допълват още: от ПБ – Владимир Гончев зам.-председател, за членове – Румяна Аврамова, Милена Владкова, Нели Карабахчиева, Павлина Ковачева, Ивайло Христов, Даниел Парушев, Стела Илиева, Александра Ангелакова, Олга Борисов, Янка Тянкова и Мария Тодорова.зам.-председател на комисията бе избран Владимир Гончев, за членове – Румяна Аврамова, Милена Владкова, Нели Карабахчиева, Павлина Ковачева, Ивайло Христов, Даниел Парушев, Стела Илиева, Александра Ангелакова, Олга Борисов, Янка Тянкова и Мария Тодоров; от ГЕРБ-СДС за зам.-председател бе излъчен Красимир Вълчев, за членове Йорданка Фандъкова, Костадин Ангелов и Марина Димитрова; за членове от ДПС излъчиха Фатима Йълдъс, от „Демократична България“ – Елисавета Белобрадова и Павел Попов; от ПП – Николай Денков за зам.-председател и Татяна Султанова за член на комисията; от „Възраждане“ – Ангел Янчев.

Комисията по въпросите на младежта и спорта оглави Петър Стойчев. В състава на комисията влизат: от ПБ – Владимир Николов (заместник-председател) и Миролюб Адамов, Борислав Георгиев, Антонио Василев, Йордан Йовчев, Ивайло Христов, Иван Голомеев, Мариям Саркис Сакъз, Стоян Петков, Ивет Горанова, Тефик Парафитов и Иван Янев; от ГЕРБ – СДС за членове на комисията бяха избрани Стефан Апостолов и Валентин Милушев; от ДБ – за членове на комисията бяха избрани Анна Бодакова и Калоян Иванов; от ПП – излъчиха Мирослав Иванов (заместник-председател); от „Възраждане“ – Коста Стоянов.

Комисия по здравеопазването: председател Костадин Ангелов; заместник-председатели – Георги Илиев от „Прогресивна България“, Джевдет Чакъров от ДПС и Катя Панева от ДБ. В състава на здравната комисия влизат: от ПБ – Георги Илиев – зам.-председател, и членове Александър Попов, Добрин Бяндов, Владимир Гончев, Тихомир Тотев, Георги Петров, Антонио Василев, Динко Странски, Диана Димитрова, Явор Плашилски, Юлиан Димитров, Месут Рушид и Стела Загорчева-Серафимова; от ГЕРБ бяха избрани Костадин Ангелов – председател, и членове – Лъчезар Иванов, Красимир Събев и Красен Кръстев. От ДПС в състава на комисията са Джевдет Чакъров (зам.- председател) и Левент Апти (член). От ДБ членове са Катя Панева, която е и зам.-председател, и Александър Симидчиев. От ПП в състава влиза Николай Денков, а от „Възраждане“ – Георги Георгиев.

Начело на Комисията по транспорт и съобщения застава Йордан Иванов. За заместник-председатели бяха избрани Нели Андреева от „Прогресивна България“, Стефан Мирев от ГЕРБ – СДС и Тансер Бейти от ДПС. Членове: от ПБ – Нели Андреева (заместник-председател), Мартин Жлябинков, Емил Денков, Ясен Щерев, Валентин Гечевски, Михаил Михайлов, Пламен Тодев, Стефан Свиленов, Димитър Тодоров, Тодор Барболов, Васил Филев, Даниела Николова-Кършева и Пламен Карашев; от ГЕРБ – СДС за членове бяха избрани Стефан Мирев (заместник-председател), Мария Димитрова и Георги Георгиев; ДПС – Тансер Бейти (заместник-председател) и Халил Летифов – член; ДБ – Йордан Иванов (председател) и Чило Попов – член; ПП – Богомил Петков; „Възраждане“ – Кръстьо Врачев.

Антон Кутев беше избран за председател на Комисията по културата и медиите. В нея влизат: от ПБ – Антон Кутев (председател), заместник-председател – Васил Горанов, членове – Лилия Димитрова, Стоян Тричков, Данаил Петков, Катя Стайкова, Нели Карабахчиева, Ирина Асиова-Диамант, Владимир Раков, Бойко Младенов, Вяра Петрова, Александра Вълчева и Живка Бучуковска; от ГЕРБ – СДС Йорданка Фандъкова беше избрана за заместник-председател, а Тома Биков – за член на комисията; ДПС – Николай Златарски; от ДБ за заместник-председател беше избрана Александра Стеркова, за член – Чило Поповл от ПП – Иво Михайлов; от „Възраждане“ – Костадин Костадинов

Комисията по иновациите и дигиталната трансформация: председател – Томислав Дончев; Заместник-председатели на комисията станаха Георги Григоров от „Прогресивна България“ (ПБ), Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и Божидар Божанов от „Демократична България“ (ДБ). От ПБ в състава на комисията влизат Георги Григоров – зам.-председател, и членове – Витко Вълчев, Тихомир Кръстев, Лорин Лоринков, Валентин Петров, Асен Бабачев, Момчил Терзийски и Пламен Белов. Членове от ГЕРБ-СДС са Томислав Дончев, който е и председател на комисията, Росен Желязков и Деница Сачева, която е и заместник-председател. В състава на комисията влизат още Надя Петрова от ДПС, Божидар Божанов от ДБ (заместник-председател), Йордан Терзийски от ПП и Борис Аладжов от „Възраждане“.