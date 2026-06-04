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Европрокуратурата с обвинителен акт в СГС срещу представител на българска компания за измама от над 693 000 евро

De Fakto 04.06.2026 Законът Напишете коментар 14 Прегледа

Defakto.bg

Европейската прокуратура в София внесе  обвинителен акт в Софийския градски съд срещу представител на българска компания за предполагаема измама от над 693 000 евро, свързана със средства от ЕС и национални фондове по два проекта, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Това съобщиха от институцията в Люксембург.

Според разследването, обвиняемият е представил неверни данни и документи във връзка с два проекта, финансирани по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, насочена към подпомагане на иновациите и увеличаване на производствения капацитет на малките и средните предприятия.

Първият проект се отнася до производството на иновативен резервоар с безшевно хидроизолационно покритие или т.нар. „течна гума“. Вторият е свързан с подобряване на производствения капацитет на дружеството чрез придобиване на промишлено оборудване.

Според доказателствата обвиняемият е подал неверни данни, че дружеството няма просрочени задължения по данъци и социално осигуряване, а също е предоставил подвеждаща информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки и техническото изпълнение и е твърдял, че определени машини и производствени мощности съществуват или са пуснати в експлоатация.

В резултат, дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ от над 693 000 евро, от които около 589 000 евро, финансирани от ЕФРР, а останалата част – чрез национално съфинансиране.

Обвинителният акт се отнася до две престъпления, свързани с незаконно получаване на средства от ЕС чрез представяне на неверни данни. Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи до осем години лишаване от свобода.

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