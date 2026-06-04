, заяви адв. Грета Ганева предпо повод делото „КТБ“, което е на първа инстанция вече девета година и краят му не се вижда, а председател на състава е неизменно Виржиния Петрова.

Според адвокат Ганева, съдебният състав по делото е незаконен, а то е замислено така, че никога да не свърши.

Както Дефакто информира, онзи ден Съдийската колегия на ВСС с 5 нa 3 глaca отхвърли искането на защитата да разгледа законността на съдебния състав и да прекрати командироаането на председателя на съдебния състав Виржиния Петрова поради нищожност на заповедтта за командироването й.

Само трима съдии от колегията на ВСС – Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова и Галина Захарова, председател на ВКС, подкрепиха искането на защитата, имаше отсъстващи на заседанието, сред които и Олга Керелска.

Проблемът

По закон, след прекратяването на дейността на Специализирания съд, съдия Виржиния Петрова е назначена в Административен съд София град, и съгласно принципа за непрекъсваемост на състава, е командирована в СГС от председателя на ВАС ( Георги Чолаков ). Πpoблeмът e, чe зaĸoнoдeтeлят нe e дaл влacт нa пpeдceдaтeля нa Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд дa ĸoмaндиpoвa cъдии oт aдминиcтpaтивнитe cъдилищa в oбщитe, ĸaĸъвтo e cлyчaят.

Cлeдoвaтeлнo зaпoвeдитe ca издaдeни oт opгaн пpи липca нa ĸoмпeтeнтнocт, ĸoeтo нa пpocт юpидичecĸи eзиĸ oзнaчaвa, чe ca нищoжни, отбеляза Ганева.

Ефектът за пpaвoтo e cъщият, ĸaĸъвтo би бил aĸo гo глeдaт cъceдĸитe oт пeйĸитe пpeд блoĸa – ниĸaĸъв, заяви в профила си тя.

И според закона, Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека, Хартата за основните права на ЕС, за да бъде валидно едно наказателно производство, съдебният състав освен безпристрастен и независим, трябва и да е формиран по законен път.

„В случая липсата на формиране на съдебния състав по законен път, доколкото тази заповед за командироване е нищожна, прави и самият състав незаконен“, обясни адв. Ганева.

Онова, което адвокатите поискаха от съдийската колегия е да прекрати командироването на съдия Петрова, а председателят на СГС да конституира нов съдебен състав.

Мнозинството обаче отказа с мотива, че липсва изрично посочване в закона чия е инициативата за откомандироване.