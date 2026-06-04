Извод: По делото „КТБ“ е нужен нов обективен процес, нов съдебен състав и нов прочит за фалирането на банката

Според адвокат Ганева, съдебният състав по делото е незаконен, а то е замислено така, че никога да не свърши.
Както Дефакто информира, онзи ден Съдийската колегия на ВСС с 5 нa 3 глaca отхвърли искането на защитата да разгледа законността на съдебния състав и да прекрати командироаането на председателя на съдебния състав Виржиния Петрова поради нищожност на заповедтта за командироването й.
Само трима съдии от колегията на ВСС – Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова и Галина Захарова, председател на ВКС, подкрепиха искането на защитата, имаше отсъстващи на заседанието, сред които и Олга Керелска.
Проблемът
По закон, след прекратяването на дейността на Специализирания съд, съдия Виржиния Петрова е назначена в Административен съд София град, и съгласно принципа за непрекъсваемост на състава, е командирована в СГС от председателя на ВАС ( Георги Чолаков ). Πpoблeмът e, чe зaĸoнoдeтeлят нe e дaл влacт нa пpeдceдaтeля нa Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд дa ĸoмaндиpoвa cъдии oт aдминиcтpaтивнитe cъдилищa в oбщитe, ĸaĸъвтo e cлyчaят.
Cлeдoвaтeлнo зaпoвeдитe ca издaдeни oт opгaн пpи липca нa ĸoмпeтeнтнocт, ĸoeтo нa пpocт юpидичecĸи eзиĸ oзнaчaвa, чe ca нищoжни, отбеляза Ганева.
Ефектът за пpaвoтo e cъщият, ĸaĸъвтo би бил aĸo гo глeдaт cъceдĸитe oт пeйĸитe пpeд блoĸa – ниĸaĸъв, заяви в профила си тя.
И според закона, Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека, Хартата за основните права на ЕС, за да бъде валидно едно наказателно производство, съдебният състав освен безпристрастен и независим, трябва и да е формиран по законен път.
„В случая липсата на формиране на съдебния състав по законен път, доколкото тази заповед за командироване е нищожна, прави и самият състав незаконен“, обясни адв. Ганева.
Онова, което адвокатите поискаха от съдийската колегия е да прекрати командироването на съдия Петрова, а председателят на СГС да конституира нов съдебен състав.
Мнозинството обаче отказа с мотива, че липсва изрично посочване в закона чия е инициативата за откомандироване.
„Трима съдии във ВСС имаха достойнството и смелостта да защитят съдебната власт и подкрепиха тезата, че искането, отправено към тях трябва да се разгледа. Статуквото не пожела. Цитира аргументите, изказани от Атанаска Дишева, че „ние сме вече сезирани, уведомени и запознати с фактите и обстоятелствата,
не може да си затворим очите.
Но мнозинство в колегията остана с широко затворени очи, въпреки установените факти от Комисията по атестиране и конкурси на ВСС, че всички наказателни дела на спеца, гледани от командировани административни съдии в СГС, са били с незаконни.
Цветан Василев: На процеса му трябва нова посока, за да изясни кой фалира банката и защо
Наскоро мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев, който живее в Сърбия, заяви, че ще се върне в България, ако му се гарантира нов обективен процес за КТБ.
„Аз нямам намерение да легитимирам мегадело, което е незаконно спрямо мен, защото се гледа незаконно“, заяви той пред БНР.
Моето връщане зависи от стъпките, които предприеме правителството за разкриване на обективната истина за фалита на банката.
Ако наистина има воля, независимо, че още властта на прокуратурата е под контрола на Пеевски и Борисов, да се тръгне в посока, за да се разкрие генезисът на този модел и това ще разкрие истината – кой фалира банката, и защо, и кой е бенефициент по нейните акции.
Излязоха данни за мащаба на щетата от кражбата на най-важните активи на КТБ, която доближава 2 млрд. евро. Без контрола и съдеянието на държавните представители – синдици, МФ, Фонда за гарантиране на влоговете и др., това никога нямаше да се случи.“
Василев напомни, че на две инстанции на висш Сръбския съд обяви, че делото спещу него е политическо, а Интерпол свали червената бюлетина за издирването му.
„Гаранции за моята сигурност биха ме мотивирали да се върна в България„, заяви той в предаването РадиоТочка.
Василев оценява като положителен факт, „че формацията на Радев получи достатъчен вот, за да може поне да вземе под пълен контрол изпълнителната власти и да изпълнява обещанията си.“
Той е категоричен, че е нужен нов прочит на фалирането на банката и оценка на нейните активи към 2014 г., „когато незаконно беше обявена в банкрут“.
„Новият прочит може да тръгне и от прокуратурата, но аз нямам доверие, докато не бъде изчистена от зависимите слуги на Борисов и Пеевски“, изтъкна Цветан Василев.