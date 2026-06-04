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Министър Найденов представи пред делегация на ЕК ключови реформи в сектор правосъдие от Плана за възстановяване и устойчивост

De Fakto 04.06.2026 Законът Напишете коментар 208 Прегледа

Defakto.bg

Министърът на правосъдието Николай Найденов проведе среща с делегация на Европейската комисия (ЕК), посветена на напредъка по изпълнението на етапите от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) във връзка с четвъртото и петото искане за плащане.  Делегацията e ръководена от Деклан Костело – ръководител на екипа на Европейската комисия, който отговаря за изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

По време на разговорите представителите на ЕК са изразили задоволство от приемането на новия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, както и от работата по законодателните мерки в областта на съдебната реформа, съобщиха от МП.

Министър Найденов е подчертал, че Министерството на правосъдието остава  ангажирано с изпълнението на всички оставащи реформи в предвидените срокове.

През изминалата седмица Народното събрание окончателно прие Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Очакваме неговото обнародване утре в „Държавен вестник“, с което България ще изпълни едни от най-важните ангажименти по Плана“, заяви министърът.

Той информира представителите на Комисията, че ангажиментите, свързани с гарантиране ефективността на наказателното производство и отчетността на главния прокурор, са приети от Народното събрание като част от преходните и заключителните разпоредби на антикорупционния закон.

Като следваща стъпка  Найденов е посочил довършване на регулацията на лобистките дейности.  В ход е подготовката на наредбата за вписване, заличаване и удостоверяване на факти и обстоятелства в Регистъра за прозрачност, която ще бъде издадена до 30 юни 2026 г., подчерта той.

По време на срещата са обсъдени и останалите мерки в областта на съдебната реформа, противодействието на корупцията, прозрачността на публичното управление и укрепването на върховенството на правото.

Министър Найденов е  уверил представителите на Европейската комисия, че Министерството на правосъдието ще продължава  активната работа с Народното събрание за своевременното изпълнение на поетите ангажименти в сектор правосъдие по Националния план за възстановяване и устойчивост.

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